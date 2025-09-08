El Acebo derrocha fe entre las cenizas: los fieles acuden al santuario de Cangas del Narcea, asediado por los incendios este verano

Ni la lluvia que amenazó a primera hora de la mañana, ni la súbita bajada de temperaturas del día de ayer impidieron que decenas de cangueses y visitantes disfrutasen ayer del día de Asturias con una peregrinación hasta la ermita de la Virgen del Acebo, apenas unas semanas después de que se salvara del devastador incendio que asoló su entorno. Este año, con doble celebración, ya que ayer dio comienzo el año santo en el santuario, un reconocimiento solicitado por su párroco, Juan José Blanco, y otorgado por el Vaticano, coincidiendo con los 450 años desde que la Virgen obrase su primer milagro en la villa canguesa: curarle su pierna mala a María de Noceda, una feligresa con cojera de nacimiento.

Juan José Blanco encabeza la peregrinación de miembros de la Cofradía del Acebo. Tras él, Manuel Rodríguez porta la cruz.

Poco antes de las 13.00 horas, un grupo de 60 personas llegó a las inmediaciones de la ermita. Cargaban la cruz de Cristo, la bandera del Sagrado Corazón de Jesús y la de la parroquia de Cangas del Narcea. Mientras subían la empinada cuesta, entre parte de la vegetación devastada en el incendio del pasado agosto, los feligreses rezaban el rosario. Una vez arriba, Pelayo Rodríguez, miembro de la Cofradía del Acebo, explicaba con orgullo cómo habían planeado el pionero encuentro y la respuesta que había tenido entre los vecinos. "Queríamos ensalzar el sentimiento de unión y de pertenencia a la comunidad en torno a la fe en la virgen del Acebo", explicó.

Atilano Rodríguez, a la izquierda, conversa con el empresario Francisco Rodríguez.

Una de las que se apuntó a última hora fue Maripaz Vinagre. Canguesa de nacimiento, nunca antes había subido al Acebo el 8 de septiembre. "Este año coincidió que estábamos por aquí y me apunté a hacerlo andando, como marca la tradición", comentó ya arriba, tomando algo, antes de la misa. Otros, sin embargo, son asiduos de la peregrinación. Celia Fernández, Juana Villamil, María Amago, Margarita Gómez y José Manuel Alonso se enfundan cada año las botas de montaña y suben al santuario para ver a la Virgen, escuchar misa y merendar juntos. "Es un día muy guapo y tuvimos suerte de que no nos lloviese por el camino", comentaron.

Fieles, ayer, durante la misa en el santuario de la Virgen del Acebo.

El obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara y antiguo auxiliar de Oviedo, Atilano Rodríguez, que es natural del concejo cangués y presidió la misa, fue el encargado de lanzar las primeras palabras: "Abrase esta puerta para bien de todos aquellos que busquen aquí la misericordia".

Los participantes en la procesión de la Virgen del Acebo, con el sacerdote Juan José Blanco tras la imagen.

El pequeño templo, que tuvo ayer su puesta de largo tras las obras de remodelación, abrió el portón ante los ojos de cientos de fieles que se agolpaban en los bancos desde primera hora. Al fondo, en su altar, la Virgen del Acebo encabezó la homilía en la que el párroco, Juan José Blanco, agradeció a los vecinos su colaboración en la reparación de la ermita, que permitió arreglar el exterior del templo, con una reforma de 360.000 euros y subrayó que se trataba de "un día muy feliz" en el que se sentía "muy orgulloso" de la respuesta de la comunidad. Entre los asistentes, estuvo el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, que afirmó que "la patria no es el suelo que se pisa sino la tierra que se labra" tras subir a pie hasta el templo. También acudió el empresario Francisco Rodríguez, fundador de Reny Picot.

Tras la misa, varios fieles sacaron a la Virgen a hombros para la tradicional procesión por las inmediaciones del santuario. En una de las vallas entre las que caminó la imagen, Fabián Vergara veía el paso junto a su esposa Valentina Rodríguez. Ambos viven el Málaga y la celebración de la Virgen del Acebo es "obligatoria": "Venimos todos los años a pasar aquí el día", explicaban. Hacía lo propio el cangués Recaredo Rodríguez: "En Cangas casi no había gente y subimos a pasar el día para ver el ambiente", explicó.

Un pueblo que demostró, una vez más, estar unido en sus tradiciones y en el cuidado de sus símbolos. En una de las mesas preparadas para la comida, Juan González recordó: "Peleamos mucho contra el fuego". Lo acompañaban familiares y amigos que se juntaron en un día marcado en rojo en el calendario de Cangas. "Montamos el tenderete hace ya 15 días", bromeó María de los Ángeles Menéndez. "El día 8 siempre nos juntamos en El Acebo para pasar el día juntos", explicó María Constantina Álvarez.

El ambiente festivo se prolongó durante todo el día y los cánticos a la Virgen se mezcló con las gaitas, los brindis y las risas. La jornada dejó imágenes de fe, de comunidad y de resistencia, en un concejo que, tras los incendios del verano, encontró en su patrona un motivo de esperanza compartida. El Acebo volvió a ser el corazón de Cangas, uniendo a generaciones enteras en torno a la tradición y recordando que, más allá del rito, lo que se celebra es la fuerza de un pueblo que nunca olvida sus raíces.