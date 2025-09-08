Agenda: qué hacer en Asturias este lunes, 8 de septiembre de 2025

Oviedo

Fiestas del Centro Asturiano

El Centro Asturiano de Oviedo celebra su séptima y última jornada de las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga con un amplio programa de actividades. El club de campo acogerá el reparto del bollo entre las 10.00 y las 19.00 horas y por primera vez habrá un punto de recogida para llevarse los bollos sin bajarse del coche. A partir de las 12.00 horas habrá actuacoines folclóricas que se alargarán durante todo el día. A las 12.30 horas se celebrará la procesión y santa misa de Nuestra Señora de Covadonga. A las 16.00 horas habrá una gran fiesta acuática de hinchables y a las 17.00 horas el campo de fútbol albergará una exhibición de esgrima histórica. A las 17.30 horas habrá una exhibición de deporte rural, a las 18.00 horas un concurso de karaoke, a las 19.00 horas uno de baile y a las 21.30 horas tendrá lugar el lanzamiento de los fuegos artíficiales. A las 22.00 horas habrá una actuación de DJ_Manu García.

Exposición

La plaza Trascorrales acoge hasta el próximo 14 de septiembre la exposición «Vestir a La Regenta», una muestra que partede una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Folclore en la calle

La banda tradicional Xácara y el Grupo folklórico Trasgu protagonizan a las 11.30 horas las actuaciones del programa municipal «Folclore en la calle» en el Antiguo y varias calles y plazas del centro de la ciudad. A las 17.00 horas habrá también una actuación de la agrupación folclórica Media Legua.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán, acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Fiestas de La Guía

Las fiestas de Nuestra Señora de La Guía contarán hoy con una misa solemne a las 12.00 horas en la cancha de la Casa de Acogida de Madres Gestantes. A las 13.00 horas, reparto del bollo y subasta del ramo. A las 13.30 horas, sesión vermú. A las 17.00 horas, actuación del mago «Jaco». A las 18.30 horas, turno de «Plana Mayor». A las 21.00 horas, José Taboada y, a las 23.00 horas, la orquesta «Waikas».

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla continúan hoy con espicha en la carpa a las 13.30 horas. A las 22.00 horas, sesión de cine.

Fiestas de La Camocha

Las fiestas de La Camocha finalizarán hoy con una jornada repleta de actividad. A las 9.00 horas, alborada de gaita y tambor. A las 12.00 horas, misa y procesión. A las 13.30 horas, homenaje al minero. A las 14.00 horas, paella vecinal. A las 18.30 horas, entrega de premios y, por último, a las 19.00 horas, concierto de «De sur a norte».

Fiestas de Serín

En Serín pondrán el broche a sus fiestas con la misa solemne de las 13.00 horas y la posterior sesión vermú.

Avilés y comarca

Fiestas de Versalles

El barrio avilesino celebra este lunes el día de la Santina, conprocesión desde la parroquia de La Magdalena y misa ante la hornacina de la Virgen en el barrio, a las 12.00 horas. Le seguirá un pasacalles con la fanfarria «El Felechu» , por la tarde, circo en la calle, a las 17.00 horas, antes de la actuación (18.00 horas) de «Xareu de Ochobre» y la última verbena con el grupo Beatriz y Dj Vieites.

Fiesta de San Adriano en Castrillón

Los vecinos de la parroquia castrillonense celebran hoy, lunes, misa solemne y procesión, a las 12.45 horas, amenizada por la Banda de Gaitas de Castrillón. Tras el vermú con el grupo «Greasse», a las 14.30 horas tendrá lugar una comida popular.

Fiestas de Solís en Corvera

Las celebraciones de este lunes incluyen la entrega del bollo a los socios, a partir de las 20.30 horas seguida de una gran parrillada. El fin de fiesta correrá a cargo de la orquesta «Acordes».

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Permite contemplar y adquirir los productos frescos autóctonos, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales. Abren de 9.00 a 14.00 horas.

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero.Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

El Carbayu en Langreo

La fiesta de El Carbayu, en Langreo, llega a su día grande. A las 11.30 horas tendrá lugar la diana floreada, para que a continuación Juan Fombella, de Cerámica del Nalón, ofrezca el pregón. La misa cantada por el coro José León Delestal será a las 13.00 horas, a lo que seguirá la procesión. La comida será a partir de las 15.00 horas, y por la tarde habrá folclore y música con_el grupo Reija, Mina Longo o el Trío Nostalgias. También habrá un «Bingo loco» y por la noche, la música correrá a cargo de Dani Parrondo y DJ Vas Bailar.

Día del bollu en Requejo

El barrio mierense de Requejo culmina sus fiestas con el día del Bollu, que se entregará entre las 10.00 y las 16.00 horas. Además, habrá actuaciones, con el grupo de baile Ruxidera a las 13.00 horas y el grupo «Spoilers» a las 14.00 horas.

Soto de Aller se rinde a la virgen de Miravalles

Las fiestas de Miravalles, en la localidad allerana de Soto, celebran su gran día en torno a la llamada Alcaldesa perpetua de Aller. El programa arranca con el chupinazu a las 10.00 horas, y a continuación la procesión de la virgen de la cripta al Santuario. A las 12.00 horas tendrá lugar la misa, la procesión y la puya’l ramu. A las 14.30 horas habrá sesión vermú con David Cuérigo. Por la tarde, la fiesta se traslada al Llerón de Santana, con la música de Disco Danky y Astur DJ. Habrá un sorteo de 2.000 euros y una gran chocolatada y fuegos artificiales.

Centro

Exposición en Noreña

Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición «Miraes», con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.