La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes

El fracaso de los descuentos en el peaje del Huerna (AP-66), donde el 80 por ciento del dinero estatal destinado para ese fin se queda sin gastar, contrasta con las cifras de ejecución presupuestaria del Gobierno para rebajas similares en otras vías del territorio nacional. En Galicia, comunidad vecina, el Ejecutivo destina 80,45 millones de euros, 63 más que en el Huerna (16,81 millones). Desde el 1 de enero hasta el 20 de junio ha gastado 32,25 millones de esa cantidad, 27 más que en Asturias en el mismo periodo.

En el caso del Huerna, la amplia mayoría de los usuarios sigue pagando los 15,60 euros que cuesta levantar la barrera, ya que las rebajas apenas llegan a los viajeros. Desde 2022 hasta finales de 2024, solo el 10 por ciento de los usuarios se beneficiaba de los descuentos, motivo por el cual el Gobierno central impulsó una reforma de los mismos, con idénticas condiciones pero con más rebajas para los usuarios habituales.

Sin embargo, en los primeros seis meses del año, de enero a junio, las cifras de ejecución muestran que apenas se invierte el dinero prometido: para vehículos ligeros, de los 6.272.700 euros disponibles se invirtieron realmente 1.283.703, lo que equivale al 20 por ciento.

Esta baja cifra de ejecución, que en el caso de los vehículos pesados llega al 37,8 por ciento, contrasta con lo sucedido en otros peajes cercanos. Un caso llamativo es el de la autopista AP-9 de Galicia, que tiene una concesión similar a la del Huerna, en manos de Aucalsa, y que además comparte expediente en Bruselas con el peaje leonés. Para la Comisión Europea, ambas ampliaciones fueron realizadas de manera ilegal, y el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno tiene en marcha un sistema de bonificaciones en la autopista gallega, que, a diferencia de la del Huerna, es interior y en el que se invierte, en porcentaje, mucho más que en Asturias. De los 80,45 millones de euros disponibles en los seis primeros meses del año, el Estado gastó 32,25, lo que supone el 40 por ciento: el doble que en el Huerna.

Peaje del Huerna / LNE

La AP-9, con 220 kilómetros, va desde Ferrol hasta Tui. El precio del peaje depende del trayecto, desde 0,90 euros hasta 7,50, y está bonificado de la siguiente manera: "Un usuario que realice al menos 20 desplazamientos al mes por la autopista (condición de recurrencia extraordinaria), exceptuando los que efectúe exclusivamente por los tramos libres de peaje o peaje en sombra, pasará a tener un descuento del 50 % en todos los recorridos realizados en ese mes, a contar desde el recorrido inicial, frente al 20 % que tenía antes. A estos efectos, se contabilizará como un único desplazamiento el conjunto de recorridos realizados en un mismo día y en un único sentido de circulación".

No es la única autopista donde el Estado tiene un nivel de ejecución más alto que en Asturias. En La Rioja, en la autopista Bilbao-Zaragoza, hay 5,30 millones de euros presupuestados para la exención en varios enlaces, de los cuales se ha gastado más de la mitad. También existe otra partida destinada a la reducción del peaje AP-68: de los 1,38 millones prometidos, se han gastado 0,58, lo que equivale al 42 %.

Además, figura la supresión del peaje Morrazo-Vigo y de la Coruña-Barcal, por 7,83 millones. El principal problema del Huerna son las estrictas condiciones para que un usuario particular pueda beneficiarse de las rebajas. Siempre considerando la instalación del telepeaje, requisito necesario para cualquier descuento, las rebajas solo son efectivas cuando un usuario pasa tres veces por el peaje en el mismo mes. "Los dos primeros pasos dentro de un mismo mes se cobrarán a la tarifa vigente. El tercer paso y todos los posteriores dentro de ese mes se cobrarán a la tarifa reducida, que corresponde a un descuento del 60 %. Al cumplir el requisito de pasos para acceder al 60 % de descuento, se procederá a devolver el importe correspondiente al 15 % y 30 % de los primeros pasos", explica Aucalsa.

Antes de la reforma, las condiciones para acceder a las rebajas eran las mismas, pero solo se aplicaba el 60 % a partir del tercer viaje. n