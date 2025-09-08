Barbón acude a la misa del Día de Asturias en Nava tras dar plantón al Arzobispo: "No soy persona de polémicas"

Por segundo año consecutivo, Adrián Barbón ha dado plantón al Arzobispo en la misa de Covadonga por el Día de Asturias. Sin embargo, y como ya lo había adelantado, el presidente del Principado cumplió con la homilía. "Yo voy a misa todos los 8 de septiembre. Iba antes de ser presidente, voy siéndolo y seguiré yendo cuando lo deje de ser", ha repetido en multitud de ocasiones. Este año, lo ha hecho en Nava, aprovechando su visita a las actividades festivas organizadas en la Comarca de la Sidra para celebrar la festividad regional.

Barbón ha asistido a misa acompañado del alcalde de Nava, Juan Cañal, y varios integrantes del Gobierno. "No tiene que extrañar que yo vaya a misa. Cosa distinta es que yo no sea un persona de polémica y que no me guste que el día que hay que honrar a la Santina se creen polémicas", ha señalado tras la homilía.

El Presidente ha acudido a Nava para participar en las actividades organizadas por el Día de Asturias, que en esta ocasión se celebraron a lo largo de toda la Comarca de la Sidra. "Queríamos celebrar el reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Creo que es un acierto esta forma de organizar eventos, agrupando por comarcas y entidades, como hicimos el año pasado en los Oscos", ha valorado. Tan bien ha funcionado la fórmula que el próximo año volverán a repetirla en San Tirso, Vegadeo y Castropol.

"Es nuestro día. Un día para unir, para disfrutar y para compartir", ha resaltado antes de dar un paseo por el centro de Nava.

En el recorrido, se ha parado con numerosas personas. Ha brindando con los vecinos de Valdesoto por el "Pueblo Ejemplar". "Ya era hora eh", le han comentado estos emocionados; a lo que Barbón no ha dudado en contestar: "¿Quién os aguanta? Cada vez que voy allí, me lo decís", ha bromeado.

El momento más emotivo ha sido cuando se ha encontrado con la pequeña Adriana, quien le debe su nombre. "Estando yo embarazada, estábamos viendo una entrevista suya por la televisión y al padre le pareció bonito el nombre de Adriana. Como él elegía el nombre si era niña, pues así fue", ha contado la madre de la pequeña, Vanesa Menéndez.

El matrimonio, de Cudillero, siempre acude a las celebraciones por el Día de Asturias, aunque lo que menos se esperaban de este lunes era volver a casa con una fotografía con Adrián Barbón.