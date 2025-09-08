La Comarca de la Sidra escanció hasta la última gota del Día de Asturias: así fue la jornada

La Comarca de la Sidra escanció hasta la última gota del Día de Asturias con un multitudinario cierre festivo en Nava. La localidad se convirtió en el epicentro de una región que resurge de sus cenizas tras un verano marcado por la oleada de incendios, los cuales, además de dolor y rabia, han dejado una importante lección. "Debemos entender que salvar Asturias como paraíso natural es uno de los deberes de nuestra generación", sentenció Adrián Barbón.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, Adrián Barbón con la pequeña Adriana, Vanesa Menéndez y Juan Cañal; un artesano talla una madreña; los puestos del mercado; y participantes en el juego tradicional de la pesca de la botella. | A. G.-O.

El presidente del Principado acudió a la localidad naveta para empaparse por última vez del espíritu sidrero del que hacen gala en la comarca (tras visitar Sariego, Colunga, Villaviciosa, Cabranes y Bimenes). "Queríamos celebrar el reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es un acierto esta forma de organizar eventos, agrupando por comarcas y entidades, como hicimos el año pasado en los Oscos", valoró Barbón. Tan bien ha funcionado la fórmula que el próximo año volverán a repetirla en San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol. "Es nuestro día. Un día para unir, para disfrutar y para compartir", añadió.

Barbón realizó un recorrido por Nava, acompañado por su alcalde, Juan Cañal, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. Bromeó con los vecinos de Valdesoto, que realizaron una representación de las labores comunes en los pueblos de antaño. "Ya era hora eh", le comentaron en alusión a su reciente elección como "Pueblo ejemplar"; a lo que el Presidente contestó: "Si no, ¿quién os aguanta? Cada vez que iba me lo decíais", bromeó. Poco después conoció a la pequeña Adriana, quien le debe su nombre. Sus padres estaban viendo una entrevista del socialista cuando se les ocurrió que el nombre de Adriana podría "ser bonito", y así lo eligieron.

La gran noticia del día tuvo lugar en el interior del Museo de la Sidra, donde hubo largas colas durante todo el día por la jornada de puertas abiertas (a las dos de la tarde ya habían pasado más de 600 personas). Allí se celebró el Concurso de Escanciadores que, después de muchos años, ganó de nuevo una mujer. Melissa Bellón, camarera del Tierra Astur de El Vasco, se impuso a su maestro, Salvador Ondó, y a otro gran competidor, Wilkin Aquiles. Por detrás quedaron Jorge Vargas y Jonathan Trabanco. Daniel Carbajal ganó en la categoría local.

Quien no se pierde nunca esta conmemoración es Rebeca Canteli, quien acudió a Nava vestida con el traje tradicional. "No quiero que se pierda la tradición. Echo en falta que gente más joven se vista, pero poco a poco; creando un poco de cultural", comentó. Su vestimenta llamó la atención especialmente a los turistas extranjeros, que no dudaron en pedirle fotos.

La plataforma "Salvemos Peñamayor" también estuvo presente en Nava. Los vecinos trasladaron a Barbón su preocupación por que el proyecto minero salga adelante y le pidieron que medie para que se dé por caducado el permiso de investigación. También mantuvieron una conversación con Zapico. Ellos fueron, además, protagonistas de una de las anécdotas del día. Los manifestantes se concentraron frente al Ayuntamiento, donde se celebró una boda civil. A la salida de los novios, los presentes les vitorearon, dejando una llamativa imagen.