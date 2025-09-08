El Día de Asturias regresa al Occidente: estos son los concejos que albergarán la celebración en 2026

No han terminado todavía los actos por el Día de Asturias, pero la celebración tiene ya escenario para el próximo año. Tras la Comarca de la Sidra, la programación se desplazará al Occidente. Concretamente, a la ría del Eo: San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, hizo el anuncio este lunes durante su visita a Nava. El municipio cerró la programación de este año, que arrancó el viernes y que discurrió por seis concejos distintos. "Creo que es un acierto esta forma de organizar eventos, agrupando por comarcas y entidades, como hicimos el año pasado en los Oscos", comentó.