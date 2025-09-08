EN DIRECTO: Sigue el acto de entrega de las Medallas de Asturias 2025

Barbón preside el acto institucional de entrega de las Medallas de Asturias 2025, un acto al que asisten también los miembros del Consejo de Gobierno.

Los distinguidos con las Medallas en esta ocasión son el expresidente del Principado, Antonio Trevín, fallecido el pasado mes de julio; la que fuera presidenta de la empresa Manuel Busto Amandi (Bodegas Mayador), Consuelo Busto Alonso, a título póstumo; el profesor de Lengua en el Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo e impulsor del Foro Comunicación y Escuela, Luis Felipe Fernández García; la presidenta de honor de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (Fampa), Dolores San Martín San José; y el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, que dirige la Cátedra de la Sidra de Asturias de la institución académica, Luis Benito García Álvarez, son los galardonados.

Asimismo, el Gobierno asturiano entrega los títulos de hijos predilectos y adoptivos. En el primer bloque se encuentra la fundadora de Alpe Acondroplasia, Carmen Alonso, la vicepresidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Mónica Oviedo, y el letrado mayor de la Junta General hasta el año pasado, Alberto Arce.

En la categoría de hijos adoptivos figura el creador de la imagen “Asturias Paraíso Natural”, Arcadi Moradell, y el exrector de la Universidad de Oviedo y cirujano maxilofacial, Juan Sebastián López-Arranz.

El acto cuenta con la presencia del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, pese a la no asistencia de los miembros del Gobierno regional a la misa de Covadonga.