EN DIRECTO: sigue la misa en Covadonga por el Día de Asturias

La tradicional misa en Covadonga por el Día de Asturias y la festividad de la Santina se celebra hoy a partir de la 12.00 horas. Y la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA te trae el acto para que puedas seguirlo en directo.

La eucaristía será el arranque de los actos del 8 de septiembre, que contarán por la tarde con la entrega de Medallas del Principado.

Por otro lado y por segundo año consecutivo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, estará ausente en Covadonga por diferencias con Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, cuyos discursos molestan al PSOE y a otros sectores de la izquierda.

En la misa tampoco estará, también por segundo año consecutivo, Adriana Lastra, delegada del Gobierno y vicesecretaria de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Sí acudirá Juan Cofiño, presidente de la Junta General, que fue «baja» el año pasado, molesto por algunas homilías del prelado.

La ausencia del Gobierno regional en la basílica, donde sí estarán reconocidos miembros de la sociedad asturiana, ha provocado críticas de la oposición al Gobierno regional.

Álvaro Queipo, líder del PP, cargó hace días con fuerza por la renuncia de la Televisión del Principado de Asturias (TPA), a retransmitir el acto religioso.

Será la tercera vez que un presidente autonómico no acuda a Covadonga por el Día de Asturias. A la de Barbón el año pasado hay que sumar la de Pedro de Silva en 1983, que acudió a una celebración que tuvo lugar en Vegadeo, aunque sí estuvo presente en el Real Sitio otros años.