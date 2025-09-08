Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia permite acabar con los incendios declarados en Asturias

Los Bomberos del SEPA revisan los perímetros del fuego

El incendio en Carangas, Ponga.

El incendio en Carangas, Ponga. / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Los fuegos declarados en Asturias la semana pasada quedaron extinguidos merced a la lluvia, la bajada de las temperaturas yla rápida intervención de los Bomberos del SEPA y la Brif de Tineo.

A media tarde de este sábado, la entrada de la niebla permitió enfriar el incendio declarado entre Llananzanes (Aller) y el puerto de Piedrafita.

También a última hora del domingo quedó extinguido el incendio que afectaba a la Braña de Video, en Somiedo, cerca de la localidad de Villar de Vildas, castigada en la anterior ola de incendios.

Revisión de los fuegos.

Revisión de los fuegos. / SEPA

El incendio de Carangas, en ponga, declarado este miéroles, también ha sido extinguido, y este lunes era revisado por los Bomberos del SEPA.

TEMAS

  1. Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
  2. El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente
  3. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  4. La brutal cifra del AVE asturiano durante el verano (tantos viajeros como una ciudad de Asturias)
  5. La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años
  6. Temor a un boicot propalestino de las etapas asturianas de la Vuelta (con una docena de protestas solo para hoy)
  7. Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras
  8. El aniversario de dos curas en Cabrales congrega a más de 300 personas en una misa que ni Santiago Abascal se perdió

La lluvia permite acabar con los incendios declarados en Asturias

La lluvia permite acabar con los incendios declarados en Asturias

Barbón acude a la misa del Día de Asturias en Nava tras dar plantón al Arzobispo: "No soy persona de polémicas"

Barbón acude a la misa del Día de Asturias en Nava tras dar plantón al Arzobispo: "No soy persona de polémicas"

Sanz Montes, en su homilía más conciliadora: "La celebración en Covadonga tiene las puertas abiertas para quien se quiera acercar"

Sanz Montes, en su homilía más conciliadora: "La celebración en Covadonga tiene las puertas abiertas para quien se quiera acercar"

Queipo insta en Covadonga a Barbón y a la “izquierda moderada” a reflexionar y estar el próximo año en la misa en el Real Sitio: “No es día de críticas políticas”

Queipo insta en Covadonga a Barbón y a la “izquierda moderada” a reflexionar y estar el próximo año en la misa en el Real Sitio: “No es día de críticas políticas”

El discurso de Adrián Barbón por el Día de Asturias: "El deber con el Paraíso Natural"

El discurso de Adrián Barbón por el Día de Asturias: "El deber con el Paraíso Natural"

EN DIRECTO: sigue la misa en Covadonga por el Día de Asturias

EN DIRECTO: sigue la misa en Covadonga por el Día de Asturias

La vuelta al cole en Asturias: tabletas a raya y padres "en vilo" tras las huelgas que cerraron el pasado curso

La vuelta al cole en Asturias: tabletas a raya y padres "en vilo" tras las huelgas que cerraron el pasado curso

La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes

La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes
Tracking Pixel Contents