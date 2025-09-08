La lluvia permite acabar con los incendios declarados en Asturias

Los fuegos declarados en Asturias la semana pasada quedaron extinguidos merced a la lluvia, la bajada de las temperaturas yla rápida intervención de los Bomberos del SEPA y la Brif de Tineo.

A media tarde de este sábado, la entrada de la niebla permitió enfriar el incendio declarado entre Llananzanes (Aller) y el puerto de Piedrafita.

También a última hora del domingo quedó extinguido el incendio que afectaba a la Braña de Video, en Somiedo, cerca de la localidad de Villar de Vildas, castigada en la anterior ola de incendios.

Revisión de los fuegos. / SEPA

El incendio de Carangas, en ponga, declarado este miéroles, también ha sido extinguido, y este lunes era revisado por los Bomberos del SEPA.