La lluvia permite acabar con los incendios declarados en Asturias
Los Bomberos del SEPA revisan los perímetros del fuego
Los fuegos declarados en Asturias la semana pasada quedaron extinguidos merced a la lluvia, la bajada de las temperaturas yla rápida intervención de los Bomberos del SEPA y la Brif de Tineo.
A media tarde de este sábado, la entrada de la niebla permitió enfriar el incendio declarado entre Llananzanes (Aller) y el puerto de Piedrafita.
También a última hora del domingo quedó extinguido el incendio que afectaba a la Braña de Video, en Somiedo, cerca de la localidad de Villar de Vildas, castigada en la anterior ola de incendios.
El incendio de Carangas, en ponga, declarado este miéroles, también ha sido extinguido, y este lunes era revisado por los Bomberos del SEPA.
