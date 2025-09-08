Pumares (Foro) llama en Covadonga a la "unión y no a la confrontación política" y Vox anuncia su plante al Gobierno regional en la entrega de las Medallas de Asturias
El líder forista lamenta la ausencia del Ejecutivo de Barbón en la misa en el santuario y Carolina López arremete contra la "propaganda socialista"
Se impuso el tono conciliador en Covadonga, este 8 de septiembre, para celebrar el Día de Asturias. Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta General, defendió en el real sitio que la fiesta de la comunidad autónoma "debe ser un día de unión, no de confrontación" y reclamó "alejar el foco político y partidista de una celebración que nos une y nos representa a todos".
Pumares lamentó, no obstante, la ausencia de representantes del Gobierno regional (PSOE e IU), que no acudieron a la misa en Covadonga por segundo año consecutivo en desacuerdo con algunas manifestaciones públicas del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. En esta ocasión el prelado, contra todo pronóstico y al contrario de lo que han sido sus homilías en el Día de Asturias en los últimos años, evitó la crítica política y la confrontación.
Pumares quiso destacar que la misa en el real sitio “trasciende lo religioso” y representa la unidad de todos los asturianos: "Asistir a la ceremonia es un gesto de normalidad institucional y de concordia".
Más combativa con el Gobierno "ausente" de Barbón fue la portavoz de Voz en la Junta, Carolina López, quien avanzó que su partido no estará en la ceremonia de entrega de las Medallas de Asturias en el auditorio de Oviedo. "Es pura propaganda socialista; lo organiza un gobierno que está convirtiendo Asturias en una sombra de lo que fue", añadió López. "Cada vez pagamos más impuestos y tenemos peores servicios porque gastan el dinero en colocar a sus camaradas", criticó López.
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente
- La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
- La brutal cifra del AVE asturiano durante el verano (tantos viajeros como una ciudad de Asturias)
- La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años
- Temor a un boicot propalestino de las etapas asturianas de la Vuelta (con una docena de protestas solo para hoy)
- Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras
- Fallece Marilis García-Alcalde, médica jubilada de Cabueñes