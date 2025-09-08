Pumares (Foro) llama en Covadonga a la "unión y no a la confrontación política" y Vox anuncia su plante al Gobierno regional en la entrega de las Medallas de Asturias

Se impuso el tono conciliador en Covadonga, este 8 de septiembre, para celebrar el Día de Asturias. Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta General, defendió en el real sitio que la fiesta de la comunidad autónoma "debe ser un día de unión, no de confrontación" y reclamó "alejar el foco político y partidista de una celebración que nos une y nos representa a todos".

Pumares lamentó, no obstante, la ausencia de representantes del Gobierno regional (PSOE e IU), que no acudieron a la misa en Covadonga por segundo año consecutivo en desacuerdo con algunas manifestaciones públicas del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. En esta ocasión el prelado, contra todo pronóstico y al contrario de lo que han sido sus homilías en el Día de Asturias en los últimos años, evitó la crítica política y la confrontación.

Pumares quiso destacar que la misa en el real sitio “trasciende lo religioso” y representa la unidad de todos los asturianos: "Asistir a la ceremonia es un gesto de normalidad institucional y de concordia".

Más combativa con el Gobierno "ausente" de Barbón fue la portavoz de Voz en la Junta, Carolina López, quien avanzó que su partido no estará en la ceremonia de entrega de las Medallas de Asturias en el auditorio de Oviedo. "Es pura propaganda socialista; lo organiza un gobierno que está convirtiendo Asturias en una sombra de lo que fue", añadió López. "Cada vez pagamos más impuestos y tenemos peores servicios porque gastan el dinero en colocar a sus camaradas", criticó López.