Queipo insta en Covadonga a Barbón y a la “izquierda moderada” a reflexionar y estar el próximo año en la misa en el Real Sitio: “No es día de críticas políticas”

“Merece la pena estar en Covadonga, celebrando un día en el que estamos todos unidos, orgullosos de nuestra tierra” ha expresado esta mañana en Covadonga el presidente del PP, Álvaro Queipo, donde asistió a la misa en honor de la Santina con motivo del Día de Asturias oficiada por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Fue muy conciliador el líder popular, en la línea de la homilía del prelado.

El dirigente quiso evitar expresamente este 8 de septiembre la crítica política. Y pidió al presidente Adrián Barbón y a la izquierda “moderada” una “reflexión” para que “el próximo año estén en Covadonga”.

Queipo está en la ceremonia religiosa junto a otros dirigentes de la derecha asturiana (Adrián Pumares, de Foro; y Carolina López, de Vox), en contraste con la ausencia de representantes del gobierno regional (PSOE e IU). Es el segundo año consecutivo que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, no asiste a la misa en Covadonga (ha ido al oficio religioso de Nava, donde se celebra la fiesta popular) para mostrar su desacuerdo con algunas manifestaciones públicas de Sanz Montes. Éste se encuentra acompañado en esta ocasión por el cardenal Antonio Rouco Varela, quien ya estuvo presente el domingo durante el cierre de la novena de la Santina.

Quien no estuvo en Covadonga el año pasado -y se mostró muy crítico con el prelado asturiano- y sí ha decidido estar este es el presidente de la Junta, el socialista Juan Cofiño, quien ha explicado que su decisión es por deber institucional.

El Presidente de PP añadió: “Nunca pediré a nadie que esté de acuerdo con la homilía del señor Arzobispo, porque se puede discrepar, pero creo que es importante estar hoy aquí honrando con la presencia de quienes tenemos cargos públicos a la Santina y al origen de Asturias”. Y remató: “Me gustaría que Barbón me respondiese lo antes posible, si está dispuesto a hacer esa reflexión”.

La ofrenda corrió a cargo este año de los seminaristas, que la realizaron tras la comunión. A la Virgen de Covadonga entregaron un simbólico olivo y cuatro orquídeas en nombre de los cuatro grupos que comparten formación en Oviedo.

La llovizna persistente obligó a suspender la procesión hasta la Santa Cueva. La imagen procesional de la Santina se tuvo que quedar este año en la basílica para pena de muchos.