Sanz Montes, en su homilía más conciliadora: "La celebración en Covadonga tiene las puertas abiertas para quien se quiera acercar"

“La celebración tiene las puertas abiertas para quien se quiera acercar ”, señaló este 8 de septiembre en Covadonga, día de Asturias, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, durante la misa en honor de la Santina, una de las más importantes y destacadas del año para la Iglesia asturiana.

En los últimos años las homilías del prelado concitan mucha atención por los enfrentamientos de éste con el Gobierno del Principado (PSOE e IU) a cuenta de sus opiniones sobre diversos asuntos que centran la actualidad política (inmigración, financiación, clima…). El último fue semanas atrás: un mensaje en la red social “X” en el que llamó “moritos” a los inmigrantes. Todo el mundo esperaba a ver por dónde iba a salir este 8 de septiembre Sanz Montes, a quien nadie niega, más allá del contenido —con el que se puede o no comulgar, o hacerlo en parte—, su maestría con la pluma para escribir afilados y profusos en ideas sermones, salpicados de referencias y citas literarias, cuya relectura ofrece continuamente nuevos mensajes. Así fue el de este 2025, año jubilar como recordó.

Arropado de forma especial por el cardenal monseñor Antonio Rouco Varela y monseñor Braulio Sáez; además del vicario general, Adolfo Mariño; el abad de Covadonga, David Cueto, y un buen número de sacerdotes, el Arzobispo de Oviedo sorprendió con una homilía conciliadora, de amplia base teológica y muy alejada de la del año pasado en la que no obvió la crítica política directa.

Nada que ver en esta ocasión. En su sermón hubo espacio para llamar a la esperanza, a la confraternidad y a celebrar “un día de fiesta en una cita que nos reúne cada año en un lugar y una fecha donde tanta gente de bien reconoce el significado de este marco de belleza natural en las montañas de nuestros Picos de Europa, igualmente la historia imborrable de un pueblo cristiano que aquí nace”. Y añadió: “Desde esta identidad religiosa y asturiana venimos a rendir el sentido homenaje a Nuestra Señora”.

La basílica estuvo abarrotada, pero “barrida” de miembros de Ejecutivo regional por segundo año consecutivo. El presidente, el socialista Adrián Barbón, optó por acudir a misa al mediodía, justo a la misma hora que la de Covadonga, en la iglesia de San Bartolomé de Nava donde se celebra la fiesta popular del Día de Asturias.

En el santuario sí que estuvo el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, quien optó por acudir a Covadonga este año (no el pasado) por deber institucional, según explicó. A Cofiño lo recibió antes de misa, a las puertas de la Sala Capitular, el propio Arzobispo y ambos estuvieron charlando unos minutos. En los primeros bancos se pudo ver a líderes de la derecha como el presidente del PP, Álvaro Queipo, con varios diputados de su formación y alcaldes; además de Adrián Pumares, portavoz parlamentario de Foro, y Carolina López, de Vox. No faltaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Jesús María Chamorro; la presidenta de FADE, María Calvo; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; entre autoridades militares y otros representantes del mundo académico, militar, empresarial y cultural de Asturias.

A todos ellos y a los cientos de fieles presentes quiso animar a Monseñor Sanz a “resistir con paciencia y valor” en un momento en que “parece” que lo “zafio, lo injusto, lo violento, lo corrupto y ceniciento han ganado la batalla a la verdad, a la bondad y a la belleza”.

No se olvidó el Arzobispo de los devastadores incendios de agosto: “siempre arrasan el pasado que guardaba la memoria de lo que somos”. Y añadió con optimismo: “hay un espacio y un tiempo al que las llamas no llegan nunca (…) Tenemos delante un futuro al que los pirómanos y las inclemencias jamás llegarán con sus fechorías”.

Referencias también para la complicada situación mundial, con guerras en Gaza, Ucrania y Sudán: “Pedimos la paz como el Papa León XIV”.

Un sermón con un guiño también a los jóvenes, la “esperanza” del futuro, que “creen en la verdad y saben distinguir a los que a mansalva mienten”. Aquí no podía faltar la mención al denominado “santo milenial” , el joven canonizado el domingo en El Vaticano Carlo Acuti.

Con un abrazo a toda la España “que nos contempla” cerró su sermón Sanz.