Estas son las razones por las que la TPA decidió no retransmitir la misa de Covadonga en el Día de Asturias

La decisión adoptada en enero de este año por el consejo de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) de no retransmitir en directo, como venía ocurriendo desde 2006, la misa del Día de Asturias en la basílica de Covadonga ha generado tensión política en los últimos días en la región. El PP, principal partido de la oposición, responsabiliza al PSOE y vincula esta medida con la ausencia de Adrián Barbón, por segundo año consecutivo, en el acto religioso de Covadonga debido a sus diferencias con Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.

La supresión de la retransmisión fue votada en el seno del consejo de administración de la RTPA, integrado por ocho consejeros —designados a propuesta de los distintos grupos de la Junta General del Principado— y el director general del ente, que participa sin derecho a voto. Los consejeros, nombrados por un periodo de seis años, son actualmente: Carmen Veiga, Adolfo Camilo y Norma Bernad (PSOE); Eva San Román y Jorge Hurlé (PP); Vicente González Bernaldo de Quirós (IU); Almudena Iglesias (Ciudadanos) y Alfonso Suárez (Podemos).

Qué se votó y quién apoyó la medida

«Tras un prolongado intercambio de opiniones al respecto, y habiendo considerado el tratamiento que a los actos religiosos se da en la celebración de las distintas festividades de otras comunidades autónomas por parte de sus radiotelevisiones públicas, este órgano colegiado, con seis votos a favor, una abstención y un voto en contra, adoptó el siguiente acuerdo: “Eliminar la retransmisión de la misa de Covadonga el Día de Asturias, dando cobertura mediática al acto religioso dentro de la programación propia del Día de Asturias”», explicó la RTPA en una nota de prensa.

La propuesta fue presentada por Adolfo Camilo, según confirmaron varias fuentes. El único voto en contra fue el de Eva San Román, consejera designada por el PP, quien expresó su malestar con la decisión. El otro representante popular, Jorge Hurlé, se abstuvo. Los seis consejeros restantes votaron a favor, de manera que la medida salió adelante al requerir únicamente mayoría simple. Testigos de aquella sesión aseguran que el debate se desarrolló “con normalidad, sin tensión alguna”.

El consejo de la RTPA se reúne una vez al mes, y tanto los consejeros como el director general pueden elevar propuestas para su debate y votación. Actualmente, la izquierda dispone de mayoría con tres consejeros del PSOE, uno de IU y otro de Podemos. Completan el órgano un consejero de Ciudadanos —formación que ya no cuenta con representación parlamentaria— y dos del PP.

El enfado de Queipo

En los últimos días, en un contexto de tensión política entre Adrián Barbón, presidente del Principado, y Álvaro Queipo, líder del PP asturiano, la decisión de la RTPA ha centrado parte del debate público. «No quiere acudir a celebrar el Día de la Santina en Covadonga y pretende que los demás no lo disfrutemos», criticó ayer Queipo en referencia a Barbón.