Una tarde para la unidad: los asistentes a la entrega de medallas aparcan las tensiones políticas

El espíritu del acto de entrega de las medallas de Asturias, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, fue ayer de unidad y concordia. Pero, por segundo año consecutivo, muchos de los comentarios giraron en torno a en la ausencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, en la misa de Covadonga unas horas antes. Por contra, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ignoró el plantón y acudió al acto vespertino junto al vicario general, Adolfo Mariño. "Las puertas estaban abiertas, han entrado quienes han querido. Si el presidente Prefiere no ir, él sabrá por qué lo hace. Allí estábamos mucha gente celebrando un día muy grande", aseguró el prelado. Sanz Montes reconoció la grandeza de los premiados, "alguno lamentablemente fallecido, como Antonio Trevín, buen amigo". Con las medallas, "la sociedad asturiana reconoce valores, actitudes y aportaciones", resaltó.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, resaltó por su parte que las medallas reconocen a asturianos que "han dado lo mejor de sí mismos por nuestra región, representan lo mejor de Asturias, una tierra resiliente, con mucha fortaleza, que se sobrepone a todo con mucha esperanza y mucho futuro". Para Lastra, el día de Asturias "tiene que servir para hacer un llamamiento a la unidad, a la esperanza, a la concordia, a superar la crispación, la mala política, a trabajar todos juntos para hacer de Asturias lo que es, un valle amplio, abierto y maravilloso, no una trinchera". Añadió que el Gobierno trabaja para ello, y deseó que "Asturias no se convierta en una trinchera como está ocurriendo en otras partes de nuestro país".

Al acto de este lunes acudió la sociedad asturiana en pleno. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el magistrado Jesús María Chamorro, lo hizo junto al Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal. Chamorro resaltó que el de ayer era "un día para celebrar el sentimiento de la tradición, del presente y del futuro de Asturias, todos unidos y arrimando el hombro por la región".

De arriba abajo, Jesús Sanz Montes, Carmen Moriyón, Adrián Pumares y Juan Cofiño; Adrián Barbón saluda a Pedro de Silva; y el padre Ángel. | IRMA COLLÍN

También acudieron representantes de la empresa, como la presidenta de FADE, María calvo, o el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, quien deseó que el de Asturias "sea un día para la concordia, como así lo ha sido en Covadonga, no un día para la polémica".

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, se felicitó por su parte de que "la Universidad de Oviedo esté tan bien representada en las medallas un año más, en la persona de Luis Benito García, con esa iniciativa en relación a la cultura sidrera, y también nuestro querido rector Juan Sebastián López Arranz".

Una tarde para la unidad

Los anteriores presidentes del Principado Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Pedro de Silva ocuparon un lugar de honor y se mostraron emocionados cuando en el auditorio se visualizó un vídeo del desaparecido Antonio Trevín, también presidente y receptor póstumo de la medalla.

En primera fila en el auditorio estuvo el presidente de la Junta, Juan Cofiño, que sí había acudido por la mañana a Covadonga. También el Gobierno en pleno, los consejeros Gimena Llamedo, Guillermo Peláez, Marta del Arco, Borja Sánchez, Ovidio Zapico, Alejandro Calvo, Marcelino Marcos, Ana Vanessa Gutiérrez o la viceconsejera Encarnación Vicente.

No faltaron el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón y la de Avilés, Mariví Monteserín. Estuvieron además el secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga; el presidente del Consejo Consultivo, Pablo Baquero; el síndico mayor, Roberto Fernández Llera; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; el secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico; la presidenta de la FACC y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, o la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez. Otro de los asistentes fue el Padre Ángel que ofreció una fórmula para superar el desencuentro de Barbón y el Arzobispo: "Dos no riñen si uno no quiere".

En cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se contaron el coronel jefe de la zona de Asturias de la Guardia Civil, Francisco Javier Puerta, el coronel jefe del Regimiento "Príncipe", Jesús Martínez Victoria, el Jefe Superior de Policía, José Ignacio Moreno, el comandante militar aéreo, el coronel Óscar Ruiz, y el comandante Naval de Asturias, Luis Rodríguez Garat. Al acto también acudió el aún Delegado de Defensa de Asturias, coronel Juan Luis González, quien se felicitó de poder celebrar el día de Asturias y el día de Covadonga, "cuna de la nación española".