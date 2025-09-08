La vuelta al cole en Asturias: tabletas a raya y padres "en vilo" tras las huelgas que cerraron el pasado curso

La vuelta al cole es inminente para alrededor de 100.000 estudiantes asturianos –la cifra exacta aún no se ha hecho pública, pero ese es el número en torno al que suele oscilar en los últimos años, con tendencia a la baja– de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, que desde este martes 9 de septiembre tienen por delante 177 días lectivos repartidos en tres trimestres. Hasta el 19 de junio se prolongará un curso lectivo que empieza bajo el paraguas del pacto "Asturias Educa", que incluye novedades en la atención al alumnado con necesidades especiales y también en el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, un asunto de máximo interés para las familias. Aunque la gran novedad son las restricciones a las tablestas que se estrenan mañana. Quedarán vetadas hasta los tres años y limitadas para los mayores. Padres y docentes aún tienen dudas sobre cómo se aplicarán estas restricciones.

En general es un hecho que la vuelta a las aulas –al margen de que toca rascarse el bolsillo y algo más que hace un año– es una alegría para las familias, con ganas ya de volver a la rutina tras dos meses y medio de vacaciones. Pero también muestran ciertas reservas antes de ver qué depara el nuevo curso, después de la agitación con la que acabó el último, con más de dos semanas de protestas de los docentes de la red pública y también los de la concertada que, entre otras cosas, se llevaron por delante a la anterior consejera, Lydia Espina.

"Esperamos, más bien deseamos, un inicio con la armonía y tranquilidad habituales, más allá de los habituales contratiempos aislados. Pero también estamos un poco en vilo", resume Gemma Valdés, presidenta de la Federación de asociaciones de padres y madres "Miguel Virgós" de Asturias. "La huelga del profesorado en junio aún colea, hay cosas pendientes que no sabemos si se van a cumplir y y si los docentes llevarán a cabo algún tipo de movilización más. Sus derechos laborales son primordiales y toda la comunidad educativa lo tenemos claro", añade.

La estabilidad de los bancos de libros de texto, el funcionamiento correcto de todas las rutas de transporte sin discriminación de alumnos y los recursos para más profesores de apoyo terapéutico y logopedas son otros asuntos que centran la atención de los padres: "Estaremos muy pendientes".

Son más de 9.600 profesores los que ejercerán este curso en Asturias y que ya se incorporaron hace una semana a las aulas. En la red pública y también en la concertada no hay de momento movilizaciones en el calendario, pero por ambos lados han lanzado un mensaje a la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, que ya ha expresado su deseo de una vuelta "en paz" a las aulas.

Los primeros han advertido, a través de las organizaciones sindicales, que estarán "vigilantes" para que se "cumpla" de forma "ágil" el pacto que zanjó las movilizaciones de meses atrás y que en líneas generales prevé de forma progresiva mejoras salariales, laborales y de recursos humanos por un valor anual de 45 millones de euros hasta 2028.

Los de la concertada también optaron hace una semana por parar sus movilizaciones al aceptar la última oferta de Ledo in extremis –aumento de ratio de profesorado en infantil y refuerzo de las necesidades especiales–, si bien han advertido de que no se cumplen todas sus expectativas ni que eso que han logrado se va a ver al inicio de curso. Lo que es un hecho es que el martes tocará diana temprano para los estudiantes asturianos. Las principales novedades del nuevo curso son:

Dispositivos digitales.

El nuevo decreto en vigor fija que hasta 3 años se utilizarán exclusivamente recursos analógicos y manipulativos; hasta 6 años, se introducirán de forma progresiva para un uso colectivo, en función de la edad del alumnado y siempre con la supervisión directa del profesorado. El Principado quiere que el papel y todo lo analógico tenga prioridad. En Secundaria y FP las nuevas tecnologías sí que tendrán más uso.

Atención a la diversidad.

Incluye un incremento, a partir de abril de 2026, de 120 plazas de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL). Y, en caso de disponibilidad presupuestaria, se adelantará a febrero. El compromiso incluye la contratación de 10 auxiliares educadores este curso.

Plan contra el acoso escolar.

Se está elaborando un decreto para la prevención, detección y erradicación del acoso escolar a través de un plan cuatrienal con actuaciones concretas.

Comedor.

Este nuevo curso habrá 31 días más con servicio de comedor: 16 en septiembre y 15 en junio de 2026. La jornada escolar permanecerá invariable.