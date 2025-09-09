Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias ultima su propuesta para implantar una tasa turística voluntaria en la región

Los ayuntamientos podrán implantar el cobro si así lo consideran, aunque muchos ya mostraron su rechazo cuando se anunció la medida hace un año

Turistas en Gijón.

Turistas en Gijón. / Luisma Murias / LNE

Alicia García-Ovies

El Gobierno de Asturias está culminando su propuesta para la implantación de una tasa turística en la región, medida acordada hace un año por los socios de Gobierno, PSOE e Izquierda Unida. Según adelantó este martes la vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, están “ultimando” el documento para iniciar las conversaciones con el sector y los ayuntamientos, entre los que está propuesta genera un claro rechazo. “Es nuestro compromiso”, afirmó.

La tasa la podrán aplicar los ayuntamientos de forma voluntaria. Será similar a la implantada en Galicia. En el caso de la comunidad vecina, han sido las localidades de A Coruña y Santiago de Compostela las primeras de dar el paso. Los turistas deberán pagar a partir de ahora entre el euro y los 2,5 euros por noche, dependiendo del tipo de alojamiento. La normativa solo permite cobrar hasta un máximo de cinco días. Ambas localidades han acordado además ciertas excepciones que benefician a menores o por temas de salud.

Llamedo defendió la medida ante una interpelación de Covadonga Tomé. La diputada ha reclamado esta medida en numerosas ocasiones porque, al final, “de lo que se trata es de “que todo lo recaudado se pueda destinar a la conservación del espacio natural” o “para la prevención de incendios”, propuso aprovechando la presencia del consejero de Emergencias, Alejandro Calvo.

Tomé también puso sobre la mesa la problemática de la turificación. “El descanso humano se ha convertido en negocio”, advirtió. “¿Alguna vez han hablado en el Gobierno de una agenda política capaz de promocionar un turismo social, ecológico, sostenible y a disposición de las grandes mayorías sociales?”, preguntó.

Por su parte, Llamedo defendió el modelo turístico de Asturias, que es “sostenible y de calidad”. “El turismo se está redistribuyendo y este modelo hace que se crezca en temporada baja, logrando que los empleos duren más tiempo y sean más estables”, destacó. Asimismo, recordó que el día 12 termina el plazo de consulta pública del decreto que regula las viviendas de uso turístico en Asturias, al que, adelantó, se han presentado numerosas alegaciones.

En este sentido, destacó que en los últimos años se han multiplicado por quince las inspecciones a este tipo de viviendas turísticas y se ha instado a la retirada de anuncios que no cumplían con la normativa.

