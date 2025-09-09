Chamorro: "Estimularía a los abogados a ser claros y precisos"

"Os estimularía a que seáis claros, a que seáis precisos, que en los escritos que presentéis ante los jueces huyáis del famoso corta y pega, que ahora está tan de moda, que penséis que el juez es humano y tiene que leer demandas de 80 o 90 folios", pidió ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, a los alumnos del máster universitario en Abogacía y Procura de la Universidad de Oviedo, en la inauguración del curso en el salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Se trata de futuros abogados y procuradores en ejercicio, que a través de este máster adquirirán conocimientos prácticos que les ayudarán a desarrollar su profesión.

Chamorro quiso invertir el elogio que Calamadrei hizo del juez a través de los ojos de un abogado, para elogiar la figura del letrado desde el punto de vista del magistrado. "Yo sería exhaustivo, explicaría los hechos, los hechos que quiero probar, la explicación de los hechos, pero después sería conciso en la fundamentación jurídica", indicó. Y es que "hay que darle al juez un indicio legal, reglamentario, en su caso, de por qué estamos fundamentando la pretensión que vamos a articular o la resistencia que se va a articular en la contestación a la demanda. Es muy importante que esa fundamentación jurídica no sea especialmente exhaustiva, y a la hora de las citas, yo huiría del corte y pega", añadió el presidente del TSJA. Nada de "fusilar sentencias, ni siquiera destacar en negrita lo que se quiere resaltar ante el juez, lo que al final aburre". "Hay que ser claros en qué queremos pedir, qué queremos probar y cómo lo vamos a probar. La pertinencia o utilidad de los medios probatorios es absolutamente determinante en el proceso judicial. Es absolutamente determinante que los medios probatorios, insisto, sean pertinentes y útiles", subrayó.

Ya no caben largas peticiones de prueba a los Juzgados. "La parte tiene que traer la prueba al proceso. El órgano judicial ya no va a oficiar a un montón de sitios para que le manden hasta una parte de accidente", advirtió. A partir de ahí, Chamorro pasó a enumerar las virtudes del abogado, su capacidad de expresión, de síntesis, de convencimiento del tribunal.

Y quiso transmitir a los futuros letrados y procuradores que "hay que estudiar, hay que ser constante, hay que esforzarse, es necesario tener honestidad y, por supuesto, sacrificarse". "Nada es gratis", remató. Antes de su intervención, el magistrado fue introducido por los coordinadores del máster, Ignacio González-Del Rey y Gustavo Manuel Díaz, así como la profesora de Derecho Financiero Ana Isabel González, encargada de coordinar las prácticas del máster.

La inauguración del máster contó también con la presencia del decano de la Facultad de Derecho, Javier Fernández Teruelo, así como el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, la vicedecana del Colegio de la Abogacía de Gijón, Irene Menéndez Rancaño, la decana del Colegio de Procuradores de Oviedo, Encarnación Losa, y el decano del Colegio de Procuradores de Gijón, Javier Gómez Mendoza.

Irene Menéndez Rancaño indicó que quieren inculcar "profesionalidad" a los alumnos del máster, y la idea que "los abogados, aunque rivales, son compañeros del día a día en la trinchera". "Queremos ayudaron a transicionar, a crecer", añadió.

Relevo profesional

Javier Gómez Mendoza llamó la atención sobre la necesidad re introducir sangre nueva en la profesión: "Necesitamos relevo profesional". La decana de los procuradores de Oviedo, Encarnación Losa, resaltó que el máster facilitará la "habilidades éticas y empatía esenciales para el desarrollo de la profesión". Advirtió además a los alumnos de que "cada caso que os encarguen marcará la diferencia en la vida de alguien". Y deseó que el máster ayude a los alumnos a convertirse "en los grandes profesionales que requiere el mundo actual".

Bienvenida al Colegio

Ya por la tarde, el decano del Colegio de Oviedo dio la bienvenida a los alumnos del máster a las instalaciones colegiales, donde se desarrollará parte de las actividades. "Os doy la bienvenida al Colegio de Abogados. Aquí tenéis vuestra casa, aquí tenéis vuestra biblioteca, aquí tenéis todos los medios que preciséis para iniciar vuestra andadura profesional, donde debéis sentiros cómodos y donde siempre encontraréis a alguien dispuesto a echaros una mano", dijo el decano Antonio González-Busto, antes de dar la a palabra a los diputados y profesores del máster Beatriz Fernández-Pello, María José García Tamargo y Enrique Valdés Escalona, quienes tuvieron la oportunidad de explicarles los pormenores de las materias que les impartirán y las áreas que coordinan.