Un choque en Serín colapsa la "Y" con cuatro kilómetros de retenciones
El accidente se ha registrado en el kilómetro 14.500 de la calzada
Un accidente en el kilómetro 14.500 de la A-66 en sentido Oviedo consistente en la colisión por alcance entre dos turismos mantiene colapsada la "Y" en el nudo de Serín.
Hay un herido pendiente de valorar en este accidente registrado a las siete y media. Las retenciones alcanzan los cuatro kilómetros.
A la zona se han trasladado tres patrullas del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias.
El tráfico permanece cortado hasta la retirada de los vehículo. Las grúas ya están en el lugar para la retirada de los turismos.
