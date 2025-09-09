Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno asturiano se pone manos a la obra con la planificación de carreteras para la próxima década

Alejandro Calvo muestra "voluntad de diálogo" tras reunirse con la presidenta de Fade y los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras (CC OO)

De izquierda a derecha, María Calvo, presidenta de FADE; Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias; José Manuel Zapico, secretario general de CCOO Asturias; y Francisco Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias.

De izquierda a derecha, María Calvo, presidenta de FADE; Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias; José Manuel Zapico, secretario general de CCOO Asturias; y Francisco Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias.

LNE

El Gobierno de Asturias ha iniciado la redacción de la Estrategia de Infraestructuras Viarias y Movilidad 2026–2036, un documento que marcará la planificación de la red autonómica de carreteras durante la próxima década.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, mantuvo este martes un encuentro con la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, y los secretarios generales de UGT, Javier Fernández Lanero, y de CCOO, José Manuel Zapico, para analizar la hoja de ruta de este proceso.

El Principado afronta esta tarea con una "voluntad de diálogo y participación social" que garantice la transparencia y la colaboración dentro de una gobernanza participada con sindicatos, empresariado y ciudadanía para diseñar unas infraestructuras "modernas, seguras, sostenibles y equitativas", que refuercen la cohesión territorial y la competitividad de Asturias, destacó el Consejero.

Calvo estableció como marcos de referencia ineludibles para la elaboración de la estrategia los acuerdos de la concertación social, así como el documento de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita.

Además, la hoja de ruta integrará a ayuntamientos, agentes sociales, colegios profesionales y asociaciones ciudadanas para su seguimiento y evaluación.

El Consejero explicó que la nueva estrategia dará continuidad al actual Plan de Infraestructuras del Principado (PIMA) 2015-2025 y se construirá sobre siete ejes principales: modernizar y conservar la red existente; reforzar la seguridad vial; mejorar la accesibilidad en el medio rural y luchar contra la despoblación y fomentar una movilidad sostenible e inclusiva. Completan la relación; impulsar el transporte intermodal, conectando carretera, ferrocarril, puertos y aeropuerto; avanzar en digitalización e innovación tecnológica y aumentar la resiliencia frente a riesgos climáticos y fenómenos meteorológicos extremos.

El nuevo marco estará en sintonía con los compromisos del Gobierno de España y de la Unión Europea en materia de movilidad segura, sostenible y digital, informa el Gobierno autonómico.

Para ello, tomará como referencia la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, la Estrategia Europea de Movilidad Sostenible e Inteligente, el Pacto Verde Europeo y la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), en la que Asturias ocupa una posición clave como nodo logístico atlántico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
  2. El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente
  3. La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes
  4. Fallece Marilis García-Alcalde, médica jubilada de Cabueñes
  5. La brutal cifra del AVE asturiano durante el verano (tantos viajeros como una ciudad de Asturias)
  6. La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años
  7. Sanz Montes, conciliador en el Día de Asturias: 'Las puertas de Covadonga están abiertas para quien quiera venir
  8. Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras

El Gobierno asturiano se pone manos a la obra con la planificación de carreteras para la próxima década

El Gobierno asturiano se pone manos a la obra con la planificación de carreteras para la próxima década

"Ilusión y ganas" en una vuelta al cole que "empieza con mucha normalidad": así ha sido el regreso a las aulas en Asturias

"Ilusión y ganas" en una vuelta al cole que "empieza con mucha normalidad": así ha sido el regreso a las aulas en Asturias

Vuelos a Canarias todos los días desde Asturias: "Nos consolidamos como destino"

Vuelos a Canarias todos los días desde Asturias: "Nos consolidamos como destino"

El mejor entretenimiento para la vuelta al cole está en el Teatro Prendes

El mejor entretenimiento para la vuelta al cole está en el Teatro Prendes

La Universidad de Oviedo arranca el curso con un 10% más de matrículas

La Universidad de Oviedo arranca el curso con un 10% más de matrículas

Escribano asegura que la fábrica de blindados de El Tallerón tendrá en un año entre 300 y 500 empleos

Escribano asegura que la fábrica de blindados de El Tallerón tendrá en un año entre 300 y 500 empleos

Asturias ultima su propuesta para implantar una tasa turística voluntaria en la región

Asturias ultima su propuesta para implantar una tasa turística voluntaria en la región

El puente colgante que une Asturias y Galicia: un viaje al pasado entre aldeas detenidas en el tiempo

El puente colgante que une Asturias y Galicia: un viaje al pasado entre aldeas detenidas en el tiempo
Tracking Pixel Contents