Herido un motorista de 58 años al caer entre Sotres y Espinama, en Cabrales
El accidentado fue trasladado al Hospital de Arriondas
Un motorista de 58 años resultó herido de consideración en una pierna tras sufrir una caída en una pista entre Sotres y Espinama, en el concejo de Canrales. El herido fue trasladado al Hospital de Arriondas por el helicóptero del Grupo de Rescate del SEPA, tras ser atendido por un medico-rescatado.
Eol aviso al 112 Asturias se produjo a las 15.28 horas. El helicóptero depositó al herido en el hospital a las 17.23 horas.
Hasta el lugar también se desplazó una dotación de Bomberos de Asturias con base en el parque de Cangas de Onís y el jefe de zona del oriente así como agentes de la Guardia Civil. Se informó por protocolo al 112 de Cantabria y Castilla y León.
