"Ilusión y ganas" en una vuelta al cole que "empieza con mucha normalidad": así ha sido el regreso a las aulas en Asturias

Con ilusión y ganas. Así afrontaron los escolares asturianos y sus familias la "vuelta al cole". Tras un fin de curso tormentoso con una gran huelga y mucha incertidumbre, los colegios asturianos retomaron este martes la normalidad. Por delante tienen 177 días lectivos repartidos en tres trimestres. Hasta el 19 de junio se prolongará un curso que empieza bajo el paraguas del pacto "Asturias Educa", que incluye novedades en la atención al alumnado con necesidades especiales y también en el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, un asunto de máximo interés para las familias.

Este retorno a las aulas no solo marca el final del verano, sino también el inicio de un gasto importante que, este año, superará los 420 euros de media por alumno, según las estimaciones del sector.

Amor Domínguez

Nervios, ilusión y esperados reencuentros en El Colegio Inmaculada de Gijón

Comienza el curso escolar 2025/26, y con ello los reencuentros, nervios y la ilusión de estar de nuevo en el colegio junto a sus compañeros y profesores.

“El curso empieza con mucha normalidad, acogiendo a los peques y a los no tan peques, también estamos más pendientes de los alumnos nuevos que llegan, que son principalmente en primero de Infantil y primero de Bachillerato”, señaló Marcos Fuentes, profesor en el Colegio de la Inmaculada de Gijón.

Vídeo: Andrea Sanz-Yus | Foto: Juan Plaza

La polémica con los colegios públicos y concertados, a principios de junio donde los profesores reclamaban una mejor situación laboral, de momento, según Fuentes, “no está afectando en nada más que en los avances ya firmados sobre salarios, recursos y disminución de burocracia”.

EN IMÁGENES: así ha sido la vuelta al cole en Gijón / Juan Plaza / Juan Plaza

Por otro lado, María Fernandez acompañó a su hija a su primer día de colegio en primero de Primaria, y tras señalar que esta polémica “no les está afectando de ninguna manera de momento”, aseguró: “La peque estaba nerviosa, despertó a las seis de la mañana, pero muy bien, contenta y con ganas porque le gusta mucho venir al colegio, porque además, aprenden mucho jugando”.

El Colegio de la Inmaculada estaba abarrotado de sonrisas de los más pequeños, y de alguna que otra cara larga por el fin del verano.

Oviedo

Muchos nervios a las puertas de los colegios e institutos, tanto entre los alumnos como en el profesorado. Así arrancó esta mañana el curso en Oviedo, una vuelta a la rutina que también se hace dura para las economías familiares. “Este año se nota que se han disparado los gastos. En nuestro caso hemos tenido que comprar ordenador y los libros cada vez son más caros”, explica Graciela González, que tiene un hijo que acaba de empezar el primer año de la ESO.

EN IMÁGENES: así ha sido la vuelta al cole en Oviedo / Mario Canteli

Alcira Remis tiene dos hijos en el colegio Dulce Nombre de Jesús, conocido popularmente como las Dominicas, ya también nota que los gastos se han incrementado. “En este colegio no existe banco de libros y el desembolso que tenemos que hacer es considerable. Además, el uso de tecnologías digitales también obliga a las familias a invertir más dinero”, afirma.

Pero los niños están en otro plano. “Lo peor de volver al cole es tener que madrugar y lo mejor ver otra vez a tus amigos”, señala Carmen Peralta. “Estuvieron muy libres y muy tranquilos este verano, pero ahora empiezan los horarios y los deberes”, dice una madre, Susana García. Daniela Llamazares, también de las Dominicas, todavía se resiste a olvidarse del verano. “Tenemos que venir a clase, pero hasta que no pase San Mateo no se acaba”, afirma.

Ganas de clase y a favor de menos pantallas en El Quirinal, Avilés

Mañana de ajetreo y muchos nervios en los colegios de Infantil y Primaria de Avilés. Tras un lunes festivo para celebrar el Día de Asturias, la vuelta a las clases se retrasó a este martes. Desde primera hora, las entradas de los centros estaban abarrotadas por familias y estudiantes, muchos de ellos celebramos volver a reencontrarse con sus compañeros tras las vacaciones estivales. Ese fue el caso de Claudia Baragaño, de cinco años -cumple seis en noviembre- quien aguardaba a la entrada del colegio El Quirinal junto a su padre Armando. “Se ha levantado muy animada con ganas de volver a clase”, afirmó Baragaño sobre su hija, quien justo encara el cambio de etapa educativa y se adentra de lleno en Primaria. Tras un verano de vacaciones en Menorca y de camping, las últimas semanas estuvieron marcadas por la adquisición de material escolar. “Hemos tenido que hacer frente a los gastos, que se han ido a más de 200 euros en libros de texto”, apuntó Baragaño. Este curso, va marcado por la limitación de los dispositivos electrónicos, algo que el avilesino ve “perfecto” ya que “todo lo que sea quitarles pantallas es genia, el exceso afecta a la vista y a la concentración incluso a los adultos”. Además, la vuelta al cole lo hace tras el acuerdo entre sindicatos y consejeria de Educación, que evitó una huelga de docentes en el final de las clases. “Madres y padres debemos apoyar a los docentes. Están defendiendo sus derechos como deberíamos hacer todos”, concluyó Baragaño.

EN IMÁGENES: así ha sido la vuelta al cole en Avilés / Luisma Murias

Por su parte, la directora de El Quirinal, Beatriz Rodríguez, señaló que desde el centro están “contentos” de cara al inicio de curso y con la esperanza de que se afronte “de forma tranquila” y se mostró confiada en que “se cumplan las promesas” a las que se comprometió la consejería. “Se nos ha trasladado una imagen de ganas de trabajar para conseguir una escuela de calidad”. Por otro lado, Rodríguez señaló que las pantallas “se emplearán en clase de manera responsable”.

Expectación ante el nuevo curso en el Liceo y Aniceto Sela de Mieres

Abrazos, nervios, caras nuevas…. Emociones incontenibles a las puertas de los colegios Liceo y Aniceto Sela tanto entre los padres como entre los más pequeños en la vuelta a las aulas en Mieres. Era el caso de Vanesa Pascual, que acompañaba a su hijo pequeño Noel Álvarez, que comenzaba 2.º de Primaria, pero que ya antes había despedido al mayor, Enol, que comenzaba su etapa en el instituto, en este caso en el Bernaldo de Quirós. “Estoy nerviosa porque es una etapa nueva para el mayor, y aunque coincide con algún compañero del cole, siempre estás un poco preocupada de cómo se va a adaptar”, explicaba la joven.

EN IMÁGENES: así ha sido la vuelta al cole en Mieres /

Entre la comunidad educativa, tranquilidad en la vuelta a las clases pese al ajetreado fin de curso pasado, con la huelga de docentes. El director del Liceo, Juan Lana, explicaba que “el curso ha empezado con normalidad, en un clima tranquilo, dentro de que los profesores están expectantes de ver como se concreta el pacto alcanzado en junio con la Consejería de Educación”. Lana señalaba que “nosotros nos debemos a los alumnos, y en ese sentido, todo ha empezado con normalidad, como cualquier otro primer día”.

Vuelta al cole 'falando n'asturiano' en el colegio Xentiquina, Lieres

"Somos un centro pro llingua asturiana, no en vano, llevamos el nombre de Xentiquina (gente pequeña), y a lo largo de nuestra trayectoria prácticamente la totalidad o casi la totalidad del alumnado cursa esta materia". De esta manera lo cuenta Inés Estrada, directora del colegio público Xentiquina Lieres-Solvay, de Siero, después de la modificación del decreto de Educación Infantil para introducir por primera vez la enseñanza del asturiano en el segundo ciclo de esta etapa. Este novedoso acercamiento a las lenguas autóctonas en Infantil se realizará dentro de "Comunicación y representación de la realidad", una de las tres áreas de aprendizaje existentes en esos cursos, y tiene un carácter voluntario para el alumnado.

Por eso, el centro no podía arrancar su primer día de clases de otra manera que no fuera "falando n'asturiano y de esas personas que hicieron historia en el nuestro cole, que no deja de ser una seña identitaria nuestra", explicó la directora.

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

Ilusión, nuevas normas digitales y la la huella de la huelga en El Colegio Público Maliayo de Villaviciosa

El Colegio Público Maliayo de Villaviciosa abre sus puertas al nuevo curso con un ambiente en el que se mezclaron ilusión y cierta inquietud. Este curso académico 2025/26 se inicia con la aplicación de la nueva normativa del Principado sobre el uso de dispositivos digitales en educación infantil y primaria.

La directora del centro, Verónica García, valoró positivamente la medida, al entender que “permite unificar criterios y proteger a los más pequeños de una exposición excesiva”, aunque reconoce también que esta nueva norma no afecta en excesiva a su centro ya que “en nuestro caso siempre hemos aplicado un criterio en el que se combinaban, a todos los niveles, los recursos digitales y analógicos”. Por otra parte, también aseguró que aunque el arranque este curso esté marcado por el recuerdo de las huelgas que cerraron el anterior, “Empezamos tranquilos y con calma, evitando tensiones”.