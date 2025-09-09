Escribano asegura que la fábrica de blindados de El Tallerón tendrá en un año entre 300 y 500 empleos

El presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció esta mañana en Oviedo y ante el presidente del Principado, Adrián Barbón, que la futura fábrica de vehículos militares de El Tallerón tendrá entre 300 y 500 puestos de trabajo en tan solo 12 meses si se alcanza el ritmo de producción previsto. Además, Escribano señaló que se está cerrando un acuerdo con Hunosa para cear una pista de pruebas de vehículos militares, de unos 1.600 metros de longitud, en antiguos terrenos mineros de los concejos de Langreo y Mieres.

Escribano avanzó que la nueva fábrica de El Tallerón estará lista para producir blindados en un plazo de entre seis y ocho meses, con la previsión de que funcione a pleno rendimiento dentro de un año.

"Asturias es una región que se ha volcado con nosotros y en la que hemos encontrado la máxima colaboración", señaló Ángel Escribano tras reunirse esta mañana con Adrián Barbón. El presidente del Principado afirmó que el proyecto de Indra consolida a la Asturias como "tierra de oportunidades" y comparó el resurgir del sector de la defensa con el que ha experimentando el sector naval en la región.

Indra quiere poner en marcha con velocidad su fábrica de vehículos blindados de Gijón y para ello solicitará que su plan para el antiguo Tallerón de Duro Felguera obtenga la consideración de proyecto de interés estratégico del Principado de Asturias (PIER), lo que agilizará los trámites administrativos y urbanísticos y dará acceso prioritario a incentivos y financiación pública.

Esta consideración de proyecto estratégico es uno de los temas que se trató en la reunión que mantuvieron el presidente de Indra, Ángel Escribano, y el del Principado, Adrián Barbón, en la sede de presidencia del Gobierno de Asturias en Oviedo. Además, Escribano mantendrá esta mañana un encuentro con empresarios asturianos en la Cámara de Comercio de Oviedo.

El proyecto de Indra para convertir el antiguo taller de Duro Felguera Calderería Pesada en Gijón en una factoría de su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles, cumple a priori los requisitos para ser considerado proyecto de interés estratégico del Principado de Asturias puesto que su inversión supera los 30 millones euros. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Indra prevé invertir 43 millones de euros que se suman a los 3,65 millones que ha pagado a Duro Felguera por el Tallerón, una factoría que tiene 76.000 metros cuadrados que se acondicionarán para la fabricación, la modernización y el mantenimiento de vehículos.

Indra también cumpliría el requisito de creación de empleo para ser proyecto estratégico puesto que ha anunciado la creación de cien nuevos puestos de trabajo (el mínimo que exige la ley) para reforzar su división de Tráfico Aéreo en Asturias, que se trasladará del Parque Científico Tecnológico de Gijón a El Tallerón. Además, Indra ha asumido los 156 trabajadores que tenía allí Duro Felguera y ha anunciado que en un año tendrá entre 300 y 500 trabajadores-

Si Indra obtiene la consideración de proyecto de interés estratégico del Principado de Asturias (PIER) para su proyecto en Gijón tendrá acceso a trámites administrativos y urbanísticos más rápidos, acceso prioritario a incentivos y financiación pública, y obtención de incentivos a la formación y el empleo asociados al proyecto.

Asimismo, Ángel Escribano manifestó su confianza en que la fusión de Indra con Escribano Mechanichal & Engineering (EM&E), presidida por su hermano Javier, "salga adelante".