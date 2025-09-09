José Manuel Campa: "La OPA sobre el Sabadell es una operación doméstica, de ámbito español, nos gustaría que hubiese más integración de bancos europea"

El economista ovetense José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, abrió el curso de la Facultad de Derecho con un discurso inspirador que invitó a los alumnos de primer curso a aprovechar sus años de Universidad, un periodo que será decisivo para su vida posterior. "Haced preguntas incómodas, sed curiosos y críticos", les aconsejó, tras remomorar su propia experiencia como alumno de Derecho y de Económicas, hace más de 40 años, allá por 1982. Campa fue introducido por el decano de Derecho, Javier Fernández Teruelo, que desde hace unos años viene planteando esta primera clase de los alumnos de primero como un reconocimiento a brillantes exalumnos de la facultad, así como un instrumento de motivación.

Preguntado sobre su opinión acerca de la OPA sobre el Sabadell, Campa (1964) aseguró que se trata de "una operación doméstica, similar a otras que se están planteando en países como Italia o Alemania". "En la Autoridad Bancaria Europea nos gustaría que hubiese más integración de bancos europea, más mercado europeo", añadió. "Por desgracia, todavía no vemos más integración europea y es algo que debería pasar", resumió.

"En España, en general, el proceso de reestructuración que lleva la banca durante los últimos 15 años, después de la crisis del 2010-2011, ya lleva a concentración y ha sido bueno. La experiencia que tenemos de las concentraciones generales es que han sido buenas. Los bancos resultantes son mejores que los que quedaban. Están fortalecidos, son rentables, solventes. Por tanto, esa reestructuración ha sido buena. Si tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España dicen que está bien planteada la OPA sobre el Sabadell, que el proyecto que plantean es bueno, pues si sale adelante, que salga. No tiene por qué ser malo.", añadió.

Lo que sí consideró importante es que, "si la fusión no sale, los dos bancos sigan siendo buenos y que sigan teniendo proyectos atractivos. Que no sea que, como resultado de este proceso. acabemos debilitando a los dos bancos. No creo que así sea, pero tenemos que tener esa actitud. Incluso si no sale, los dos bancos siguen siendo buenos".

Campa echó la vista atrás. Pertenece a la promoción que inauguró la Facultad de Económicas, pero no llegó a ver la nueva Facultad de Derecho, y estudió en el edificio histórico. De entre sus profesores se acordó sobre todo de Leopoldo Tolivar Alas, emparentado con Leopoldo Alas "Clarín", al que citó en algún momento: "Las lecciones del mundo están escritas en un idioma del cual no se pueden traducir: el de la experiencia. El inexperto las sabe de memoria, pero no las entiende". De su quinta, año arriba, año abajo, son el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, la fiscal de sala del Supremo Rosana Morán (que abrió el curso de la Facultad hace dos años), el que fuera presidente de FADE Belarmino Feito, el actual rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, catedráticos, profesores exitosos, diplomáticos, funcionarios... Algunos fueron cruciales para facilitar los grandes movimientos de su vida: su marcha a Harvard, su regreso a Madrid antes de ser Secretario de Estado de Economìa, su aterrizaje en París como presidente de la Autoridad Bancaria Europa... Al relatar todo esto, Campa quiso que los alumnos cobrasen conciencia de la importancia de los años de universidad para crear comunidad. "Los amigos que hagáis en vuestros años de Universidad os acompañarán toda la vida, estáis construyendo el resto de vuestra vida", sentenció. "Lo que hace a la institución es el espíritu de colaboración", añadió.

El profesor (pues eso se considera a sí mismo Campa) puso el acento en la curiosidad, y aconsejó a los alumnos un libro, "Roba como un artista", de Austin Kleon, que ofrece diez principios para tener una vida creativa. "Nada es pensamiento original, lo mejor es la influencia, reimaginar lo que ves y buscar tu propio camino", indicó. También aconsejó a los estudiantes "abrir la mente a otras disciplinas para ser más creativos".

Y no se olvidó del compromiso. "La excelencia no se milita a sacar buenas notas. El mundo de hoy os exige más. Tenéis la oporunidad y la responsabilidad de contruir una asociedad más justa y comprometida. La sociedad demanda líderes honestos, comprometidos y críticos. Ser buena persona es imprescindible". Y trajo a colación una cita de Ghandi para expresa que el aprendizaje es un viaje que no acaba nunca: "Vivid como si fuéseis a morir mañana, aprended como si fuéseis a vivir para siempre".