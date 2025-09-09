El mejor entretenimiento para la vuelta al cole está en el Teatro Prendes

El Teatro Prendes de Candás da la bienvenida a un nuevo curso escolar con cine y espectáculos perfectos para disfrutar en familia. Y es que además, este mes comienzan las fiestas de la localidad y el emblemático lugar acogerá el pregón y chupinazo, además del mejor cine y teatro para los lugareños y visitantes.

Cine

Misterioso asesinato en la montaña

Michel y Cathy, un matrimonio maduro, llevan una vida monótona en las montañas. Cuando un oso irrumpe delante del coche de Michel, se produce un accidente de tráfico que mata a dos traficantes de droga y revela un botín de dos millones de euros. La pareja decide encubrir el accidente y quedarse con el dinero, algo que provocará un giro en sus vidas y generará las sospechas de la policía local. Viernes 19: 20.00h Sábado 20: 20.00h y 23.00h Domingo 21: 20.00h

Sin cobertura

Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela para celebrar su cumpleaños conoce a una pitonisa que le concede un deseo. Rita lo tiene claro; quiere que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado... y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. Sábado 20: 17.30h Domingo 21: 17.30h

Agárralo como puedas

Sólo un hombre tiene las habilidades necesarias... ¡para dirigir la Brigada Policial y salvar el mundo! El teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) sigue los pasos de su padre en la nueva película de 'Agárralo como puedas'. Sábado 27: 20.00h y 23.00h Domingo 28: 20.00h

Los futbolísimos 2 - El misterio del tesoro pirata

Pakete y sus compañeros del Soto Alto FC forman una pandilla inseparable, pero el pacto de LOS FUTBOLÍSIMOS peligra: una estafa inmobiliaria les ha dejado sin campo donde jugar y a su pueblo sumido en la ruina. Para seguir en la liga intercentros tendrán que ganar al equipo de Los Justos, unos rivales especialmente complicados, con una capitana un tanto “pirata” que les meterá en más de un lío: Se verán involucrados en el robo a un banco y el padre de Pakete verá peligrar su trabajo de policía. Para superar todo esto, LOS FUTBOLÍSIMOS tendrán que agudizar su ingenio y permanecer más unidos que nunca… ¿Recuperarán el campo para el Soto Alto?, ¿Podrán seguir en la liga? ¡La aventura no ha hecho más que empezar! Sábado 27: 17.30h Domingo 28: 17.30h

Espectáculos

Soliloquillo de Grillos

Presentamos la versión de Teatro Kumen de una obra de Juan Copete donde se habla de tres mujeres desaparecidas en la Guerra Civil Española, encontradas en fosas comunes. Tres mujeres que huyeron entre caminos y sendas de rastrojos porque les tocó o se abrazaron al espejismo republicano de una España que pretendía ser libre. Jueves 11: 20.30h

Pregón de las fiestas

Pregón y chupinazo a cargo de La Fanfarria Pepe el Chelo y sus marchosos. Viernes 12: 21.00h

Pancho Varona

Pancho Varona llega al Teatro Prendes con sus historias, sus canciones y toda una vida dedicada a la música. Compositor clave en la carrera de Joaquín Sabina y autor de himnos como No me importa nada o Contigo, Varona llevasobre el escenario más de 40 años de trayectoria. Viernes 18: 20.30h

Las noches de Ortega

Las noches de Ortega es un show en directo que contará con una entrevista a un protagonista de la escena nacional. La mecánica del show irá ligada al particular universo de Juan Carlos Ortega y al humor que le caracteriza. Incluirá sus peculiares llamadas, proyección de vídeos y personajes tan reconocidos como Marco Antonio Aguirre, entre otros. Viernes 26: 21.00h