El Principado defiende su gestión de los incendios, aunque anuncia más recursos

Con la Asturias rural intentando sobreponerse poco a poco de la oleada de incendios de este verano, toca hacer balance de la gestión. Mientras en el Principado están “más orgullosos que nunca” del trabajo realizado, entre la oposición la lectura que se hace es totalmente distinta. Tanto el Partido Popular como Foro agradecen el trabajo de quienes lucharon cara a cara contra las llamas, pero ponen en duda el de la Administración. “Asturias no arde por fatalidad, sino por abandono”, sentenció en su intervención Adrián Pumares, de Foro.

“La gestión de los servicios de Emergencia funciona. Tienen gobernanza y una gestión territorial clara. Hemos establecido un sistema de vigilancia que permite disponer de alertas tempranas y tomar referencia de los posibles sospechosos. Y hemos logrado disponer de los mayores medios que hemos tenido nunca, llegando a tener 260 personas activas en operativos terrestres y quince aeronaves”, detalló Calvo.

No obstante, el consejero reconoció que se siguen necesitando “más recursos” y una mejor gestión. Especialmente para reforzar la prevención, puesto que acciones que antes hacían los vecinos ahora deberán pasar a manos de la Administración por el descenso de población en la zona rural. Por eso, se comprometió a “mejorar los recursos, los materiales y las condiciones laborales”.

Más de 90 millones en prevención

Un balance similar fue el que hizo el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Argumentó que en 2024 la ejecución presupuestaria en prevención de incendios alcanzó el 84,19% y que nunca antes había habido tantas ayudas para situaciones de emergencia en Asturias. Asimismo, desde que Barbón está en el Gobierno "se han superado con creces" en materia de prevención los 90 millones de euros y ha presumido de haber incrementado un 30% los recursos destinados a prevención.

Marcos incidió en que ahora “lo más urgente es que lleguen esas ayudas para la adquisición de forrajes” a los ganaderos. “Este gobierno no va a dejar abandonados a los afectados”, sentenció.

"Inacción, mala gestión y abandono"

Los consejeros hicieron este análisis ante las preguntas del Partido Popular y Foro. El diputado popular Manuel Cifuentes avisó a los socialistas que “para defender el paraíso natural no basta con ponerse una sudadera con un logo, hace falta gestión” y pidió tomarse en serio las emergencias en Asturias porque, hasta ahora, la gestión del servicio de Emergencias “parece un chiste”.

Más duro fue su compañero, Luis Venta Cueli. El popular acusó al Ejecutivo de "inacción, mala gestión y abandono", y tildó de "vergonzosa" la ausencia de Marcelino Marcos durante los días críticos del fuego. El diputado cuestionó la eficacia de las políticas de prevención de incendios y recordó cómo han disminuido la falta de quemas controladas, que, según datos ofrecidos, descendieron un 80% durante los últimos seis años. También criticó la tardanza a la hora de conceder ayudas a los afectados.

Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, pidió poner en marcha una política forestal seria que evite repetir, año tras año, la misma tragedia. Reprochó, además, que “fruto del abandono y de una inexistente política forestal, nuestros montes estén más cargados de biomasa, matorral y pasto seco que nunca, convirtiéndose en un auténtico polvorín”.