El puente colgante que une Asturias y Galicia: un viaje al pasado entre aldeas detenidas en el tiempo

Entre montañas, bosques milenarios y un río que marca fronteras, un puente de 80 metros conecta dos joyas rurales donde parece que el reloj se ha parado.

Un lazo entre dos mundos

Galicia y Asturias comparten tradiciones, gastronomía y paisajes de ensueño, pero en este rincón van un paso más allá: el puente colgante sobre el río Navia une físicamente las aldeas de Riodeporcos (Asturias) y O Vilar de Cuíña (Galicia), convirtiéndose en la puerta de acceso a un paraje natural único.

Riodeporcos, la aldea escondida

El pequeño pueblo asturiano, en la parroquia de Sena, solo puede visitarse cruzando la pasarela o recorriendo una pista forestal de seis kilómetros. Su aislamiento es parte de su encanto: casas de piedra, parras que envuelven los tejados y la Capilla de San Roque forman un escenario que parece sacado de otra época.

Naturaleza en estado puro

A la entrada del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Riodeporcos regala rutas entre bosques antiguos, huellas de osos y el cercano desfiladero de Bustelín, un espectáculo geológico digno de admirar. Del lado gallego, la montaña de A Fonsagrada completa el cuadro con su belleza ancestral.

Un paseo para detener el tiempo

Caminar por este rincón es un viaje sensorial: el silencio, las piedras, el verde infinito y la frescura del río nos invitan a olvidarnos de las prisas. Cruzar el puente colgante no es solo un trayecto físico, es un salto a un mundo donde la vida se vive sin relojes.