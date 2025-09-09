La Universidad de Oviedo arranca el curso con un 10% más de matrículas

La Universidad de Oviedo inicia el curso académico con más estudiantes. En total, 17.863 jóvenes comenzaron hoy el periodo lectivo del primer cuatrimestre, un 6% más que el año pasado. En cuanto a los alumnos de nuevo ingreso el número de matrículas supera en un 10% a las del pasado curso, un porcentaje que según la Universidad aumentará en los próximos días ya que el periodo de matrícula continúa abierto.

Con ello, la institución académica asturiana sumará más de 20.000 estudiantes, la mayoría de ellos matriculados en los títulos de grado o doble grado ofertados. Además, a fecha de hoy se han registrado casi 1.700 matrículas en estudios de máster y más de 1.100 en programas de doctorado.

El rector, Ignacio Villaverde, se ha mostrado satisfecho con estos datos, por el momento provisionales. “El incremento de matrícula es una magnífica noticia para la Universidad de Oviedo y supone un estímulo para comenzar este curso en el que tenemos que mantener la excelencia formativa y seguir trabajando para mejorar y actualizar nuestra oferta. Superar de nuevo la cifra de los 20.000 estudiantes confirma que seguimos siendo una institución de referencia y quiero agradecer el trabajo y la planificación de quienes hacen posible que cada año se impartan más de 420.000 horas de docencia”, ha resaltado Villaverde.

Oferta formativa

El curso 2025-2026 suma más de 420.000 horas de actividad docente, repartidas en 4.902 asignaturas, de las que 3.350 corresponden a grado y 1.552 a máster. Se contemplan, además, 25.934 grupos de actividad para la totalidad del periodo lectivo, entre clases expositivas, prácticas de aula, de laboratorio, de campo y clínicas, entre otras. Todo ello en el marco de 130 programas de estudios (60 grados, 59 másteres y 11 dobles titulaciones).

Así empezó el curso universitario en Gijón

La Universidad también da su pistoletazo de salida en Gijón, con ganas y esperanza de que este curso salga mejor que el anterior.

“Yo tengo ganas pero sí que es verdad que el curso pinta un poco difícil, sobre todo esta primera asignatura, Mecánica de Fluidos, que tiene mucha fama, así que a ver qué tal”, señaló Lucía Fernández, estudiante de tercer año del Grado en Tecnologías Industriales. Junto a ella, en la cafetería del Aulario Norte del campus de la Escuela Politécnica de Gijón, estaba Javier Bordiu, que aseguró que “de momento, con las presentaciones bien, pero con la esperanza de que este año vaya mejor que el anterior, aprobando todas a la primera”.

Para algunos no solo es el primer día de clase, sino que también es su primer día de universidad. “Tuvimos la presentación y el profesor nos enseñó el lugar. Tenemos muchas ganas de empezar sobre todo para ver qué tal es, por siempre nos meten ese miedo de que la Ingeniería es más difícil que en otras universidades, pero bueno, esperamos que nos vaya todo bien”, señaló Héctor Álvarez. Con él, en el descanso entre clase y clase, estaba también Carlos Fernández: “Venimos de Bachillerato que es también intenso, pero sabemos que esto es otra cosa distinta, que podrá ser más fácil o más difícil, depende de para quién, pero también estamos con esas expectativas de ‘a ver qué pasa’”.

Por otro lado, Mara López, sentada en el aula para su clase de Resistencia de Materiales, junto a sus compañeros, aseguró que “de momento se ve bien, y que está haciendo un primer contacto con los profesores para ver cómo son y así saber cómo plantearse el curso”. “Yo las expectativas que tengo para este curso es aprobar”, añadió entre risas.