Vuelos a Canarias todos los días desde Asturias: "Nos consolidamos como destino"

Asturias refuerza sus conexiones directas con Tenerife y Gran Canaria, con frecuencias que irán aumentando de manera progresiva desde este otoño hasta convertirse en diarias en el tercer trimestre de 2026, según informó hoy el Gobierno regional después de que el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, firmase el acuerdo promocional en Las Palmas de Gran Canaria con el responsable de Network Planning de Binter, Daniel Rosales: “Para nosotros resulta muy importante consolidarnos como un destino atractivo y accesible en un mercado tan relevante, cuyo flujo de visitantes viene creciendo en los últimos cinco años”, destacó García.

La operativa prevista con las dos capitales canarias supondrá una oferta de 3.696 plazas semanales durante todo el año. Además, la compañía ofertará, en un mismo billete con facturación final a destino, la conexión con las demás islas del archipiélago

"El Ejecutivo autonómico intensifica así la difusión de los recursos turísticos de Asturias en el mercado canario, con una inversión anual de 363.000 euros hasta 2027, incluida en la Estrategia de Conectividad Aérea. Estos fondos permitirán incrementar las frecuencias de Binter a ambas islas. Así, a partir del próximo mes habrá cinco semanales a Tenerife Norte y otras tantas a Gran Canaria. Posteriormente, desde finales de marzo hasta finales de octubre de 2026 (temporada de verano) habrá vuelo directo seis días a la semana a cada isla. Por último, desde octubre del año que viene, esa doble conexión con Canarias pasará a ser diaria de forma permanente durante todo el año", aseguró el Principado.

El acuerdo entre el Gobierno de Asturias y Binter recoge el compromiso de la compañía de realizar acciones de promoción y captación en las islas que garanticen que al menos el 65% de los pasajeros de las rutas sean residentes canarios que visiten el Principado. Entre las actuaciones previstas por la compañía figura la promoción de la comunidad tanto en los soportes digitales de la aerolínea (web y redes sociales) como en los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, no sólo en las vallas, pantallas o soportes publicitarios convencionales, sino también en espacios específicos como las salas VIP. Además, las propias aeronaves de Binter contarán con elementos promocionales de Asturias a bordo (reposacabezas, folletos, portaequipajes, etc.), al igual que la revista corporativa de la compañía.

"El mercado canario es un nicho relevante para la Estrategia de Conectividad del Principado, por lo que la conexión entre Asturias y el archipiélago ha ido aumentando progresivamente desde 2019. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un incremento del 79,6% del número de turistas procedentes de Canarias en los últimos cinco años: la cifra pasó de 28.568 visitantes en 2019 a 51.283 en 2024. Las acciones de promoción y mejora en la accesibilidad con las islas que recoge el contrato persiguen dar respuesta a la alta dependencia del transporte aéreo para las personas canarias que visitan el Principado", indicó el Principado.

"Con la ampliación de la oferta en estas dos rutas, Asturias tiene garantizado, como mínimo, un vuelo directo de ida y vuelta al día durante todo el año con los nueve principalesmercados nacionales: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, Tenerife Norte y Gran Canaria. Esta mejora refuerza el posicionamiento del Principado en el segmento de turismo MICE (de congresos y eventos) y como destino multiaccesible en vuelo directo todos los días de la semana", finalizó el Gobierno.