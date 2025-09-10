Agenda: qué hacer en Asturias este miércoles, 10 de septiembre de 2025

Oviedo

Pintura

Desde hoy y hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura «Dos mujeres tras los pinceles». La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Exposición

La plaza Trascorrales acoge hasta el próximo 14 de septiembre la exposición «Vestir a La Regenta», una muestra que parte de una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de Setiembre, de 18:00 a 20:00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán,acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla continúan hoy con juegos infantiles en la carpa a las 17.00 horas. A las 18.30 horas habrá taller de cocina infantil y merienda. A las 22.00 horas, sesión de cine en la carpa.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)». El Palacio de Revillagigedo abre de martesa domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición «This is war», del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra «Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle». La exposición «Bamboo Planet», de Laurent Martin «Lo» podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Avilés y comarca

Jornadas del cómic

Las Jornadas de Cómic de Avilés destacan por su carácter internacional con autores originarios de seis países diferentes. Hoy está prevista la siguiente agenda: a las 13.00 horas se celebrará un coloquio «Multipresentación de novedades made in Asturias» con Xon de la Campa («Misteriu nel Soterrañu»), Israel Álvarez («La ira del gobernador»), Dani Castaño («Pelayo 99») y Arkaitz González («Astrid»). Será en la sala polivalente de la Casa de Cultura. A las 17.00 horas se abrirán los stands de venta. A las 17.00 horas habrá también un coloquio con Pier Dola en la Casa de Cultura; a las 18.00 con Paula Chesire, a las 19.00 horas con Carolina Corvillo y a las 20.00 horas con Jaime Calderón. A la par se celebran en Avilés talleres de cómic: hoy, en el edificio de La Noria del parque de Ferrera, para niños de entre 8 y 12 años a partir de las 17.00 horas.

Curso de gallego-asturiano

A las 16.30 horas dará comienzo un curso de iniciación de gallego-asturiano en el Palacio de Valdecarzana. Es gratuito, pero requiere inscripción previa en: https://www.falamos.info/

Paseos por la ría de Avilés

Se ofertan cinco pases al día (excepto los lunes), con una capacidad máxima de 22 personas a bordo, mayores de 4 años de edad. Los viajes partirán desde el nuevo pantalán de la Escuela de Vela, en el límite Norte del paseo Manuel Ponga Santamarta del puerto deportivo, en horarios de 12.00, 13.15 por las mañanas y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. Será un trayecto de una hora aproximadamente para navegar por el tramo del paseo de la ría hasta el faro de Avilés, ida y vuelta. Los miércoles, en los viajes que incluyen la visita al Espacio Portus, los horarios serán a las 10.30 y 11.30 por las mañanas y 16.30 y 17.30 horas por las tardes. El precio es de 8 euros por persona, excepto los miércoles, que incluye la visita al Espacio Portus y el Centro de Interpretación de los Cañones Submarinos, que tiene un precio de 12 euros por pasajero.Siempre sujetos a las condiciones de la mar, los viajes contarán con la atención de cuatro personas que la empresa Navegastur podrá a disposición de este servicio: un director, un capitán-patrón, un guía turístico y un recepcionista para en el Centro de Atención a pasajeros, además de habilitar una web específica: www.paseosbarcoaviles.es.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

«Chico, Rita y el Pianista»

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición «Chico, Rita y el Pianista» de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, «Chico & Rita» (2010) y «Dispararon al pianista» (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

‘Ellas son la revolución’, de Amnistía Internacional

En la Casa de las Mujeres, hasta el 18 de septiembre se puede visitar la exposición itinerante impulsada por Amnistía Internacional «Ellas son la revolución. Mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán», que recoge los testimonios de 16 mujeres extraordinarias, cuyas vidas y sueños se truncaron el 15 de agosto de 2021 con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Se trata de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas, artistas, deportistas o abogadas que se vieron despojadas de sus derechos con la llegada de los talibanes en 2021 relatan sus experiencias. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición del plan director de la Catedral

El Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1) aloja la exposición «26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo», promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias que recogen las distintas restauraciones llevadas a cabo en el complejo monumental desde el año 1996 al 2022. Estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres desarrolla este mes un plan de ocio destinado a niños y adolescentes entre 5 y 16 años, con juegos y actividades que buscan fomentar el deporte, la actividad física y unos hábitos saludables a través del ocio. Hoy le toca el turno a Rioturbio. Será en la cancha deportiva y en caso de lluvia la actividad se trasladaría al colegio público. Será de 17. 00 a 19.00 horas yno es necesaria inscripción previa.

Fiestas del Cristo de la Paz en Turón

las fiestas del Cristo de la Paz comienzan hoy en Turón (Mieres). A las 18.00 horas será el III Trofeo Natación «Mejoras del Valle»-Memorial Arsenio Suárez.

en el que se rendirá homenaje a Guillermo Fernández Martínez «Mito Galán». Será en las piscinas gestionadas por el colectivo Mejoras del Valle. _A las 19.00 horas será la semifinalcuarta edición del Concurso Gastronómico TuronChef, en el salón de la Salle.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición fotográfica en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición «Laponia, una tierra mágica», de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición «Suspiros en la naturaleza III», con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín, en el concejo de Sobrescobio, puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Casa de Palacio Valdés

En Entralgo (Laviana) está la casa natal de Armando Palacio Valdés. Las visitas se hacen a demanda, contactando con el Cidan (985 602 525).

Centro de Interpretación de Bustiello

En el corazón del poblado minero de Bustiello, en Mieres, que se incluye en la visita. En verano abre de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas. Este centro también gestiona las visitas al aula del pozo Espinos, la del ferrocarril de Loredo, el centro del pozo Fortuna y el museo etnográfico de Gallegos.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Exposición en Noreña

Durante los meses de agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición «Miraes», con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Exposición de grabados en Posada de Llanes

El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano «Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias», exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición, hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

Exposición «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que alberga. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428. n