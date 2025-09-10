Alsa asume el negocio de autobuses en Reino Unido de su matriz Mobico
El grupo liderado por los Cosmen apuesta por crear "una potencia paneuropea" del transporte por carretera con las "mejores prácticas" de la empresa asturiana
Alsa gana peso dentro del gigante británico del transporte Mobico, que tiene como mayor accionista a la familia asturiana Cosmen. El grupo empresarial, denominado anteriormente National Express, ha decidido que su negocio de transporte de viajeros por carretera de larga distancia en Reino Unido, que opera bajo la marca UK Coach, se integre en Alsa. El grupo apuesta por implantar en Reino Unido las prácticas y la cultura de la compañía asturiana y con esta integración busca sinergias, la simplificación de estructuras y el recorte de costes en un momento en el que Mobico registra pérdidas pese a la buena marcha de Alsa.
Veinte años después de la compra de Alsa por National Express, el negocio originario del grupo británico queda ahora bajo el control de la compañía asturiana. Un giro simbólico que destaca el creciente protagonismo de la familia Cosmen en Mobico.
Con la integración de UK Coach en Alsa –de momento se mantendrán ambas marcas– se creará en 2026 "una potencia paneuropea de autobuses", señalaron fuentes de Mobico, que destacaron que se aprovechará "la posición de liderazgo en el mercado tanto en España como en el Reino Unido impulsando sinergias operativas y una mayor eficiencia de costes". Con Reino Unido, Alsa amplía su campo de negocio, que ya se había expandido por Marruecos, Suiza, Portugal, Baréin y Arabia Saudí.
Alsa alcanzó unos ingresos de 816 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 13,1% respecto al mismo periodo del año anterior, y un beneficio operativo de 97,4 millones, el 0,9% más. En España, la cifra de pasajeros en sus principales corredores creció un 9,5% en la primera mitad del año, siendo el incremento en Semana Santa del 15,6%, hasta 724.000 viajeros. Por contra, el conjunto del grupo Mobico registró unas pérdidas de 294 millones de euros, aunque el grueso de las mismas se corresponde a los efectos de la venta de su negocio de autobuses escolares de Estados Unidos, que prevé contrarrestar en parte en el segundo semestre del año. El resultado operativo de Mobico sí fue positivo, de 40,5 millones de euros, casi el triple que el obtenido un año atrás.
"Estamos tomando medidas decisivas para optimizar nuestro rendimiento operativo y financiero, incluyendo planes adicionales de reducción de costes y el aprovechamiento de las mejores prácticas de Alsa en toda la empresa", señaló Phil White, presidente ejecutivo de Mobico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes
- Fallece Marilis García-Alcalde, médica jubilada de Cabueñes
- La brutal cifra del AVE asturiano durante el verano (tantos viajeros como una ciudad de Asturias)
- La vivienda se pone por las nubes en Asturias: es la mayor subida de precios en 18 años
- Sanz Montes, conciliador en el Día de Asturias: 'Las puertas de Covadonga están abiertas para quien quiera venir
- Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras