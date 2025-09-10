El asturiano Alberto Canteli, nombrado presidente para África de la firma de publicidad Havas

El asturiano Alberto Canteli (hijo del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli) ha sido nombrado presidente ejecutivo para África de Havas, según ha anunciado la multinacional francesa de publicidad y comunicación. El nuevo cargo se suma a las actuales responsabilidades de Canteli como presidente y CEO de Havas para los países nórdicos, Benelux, Europa Central y del Este y Oriente Medio.

"Este nombramiento estratégico refuerza la ambición de Havas de acelerar su crecimiento en el continente africano, una región en plena transformación y con un gran potencial. Con una sólida trayectoria en la gestión de regiones complejas y diversas, Alberto aporta una combinación de visión estratégica y excelencia operativa a este mercado clave. Ha liderado con éxito la implantación de Centros de Excelencia en distintas regiones del mundo, una experiencia que será decisiva para acelerar la transformación e impacto del grupo en África", ha señalado la compañía en un comunicado.

“Me hace especial ilusión asumir el liderazgo de nuestro negocio en África. La energía, el potencial y el espíritu emprendedor del continente son incomparables. Nuestra misión es crecer juntos, dando protagonismo a las voces locales, invirtiendo en el talento local y construyendo alianzas sólidas que contribuyan a forjar un futuro audaz y próspero para nuestros clientes, nuestra gente y nuestros accionistas, pero también para la sociedad en su conjunto”, ha afirmado Alberto Canteli.