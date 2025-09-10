Asturias se echa de vecino a Richard Gere, que se compra un casoplón de 10 millones en Galicia

El verano toca a su fin con campanas de boda. Nieves Álvarez se casa con su novio Bill Saad. Lo anuncia “Hola”. “Estoy que no me lo creo”, señala la modelo, feliz. Pero no es solo la única pareja de famosos camino del altar, pues también van Joaquín Prat y Alexia Pla. También hay más ventanitas en portada: una es para la Infanta Sofía, ya con su vida de universitaria en Lisboa (Portugal); Mar Flores, que publica sus memorias (en la foto se ve que la modelo se ha retocado la cara para la ocasión); e Inés Domeq, que ha triunfado con su última colección, presentada en los jardines del palacio de Liria.

En “Semana” hablan del libro de Mar Flores y destacan un episodio muy conocido (y también polémico) en su vida: las famosas fotos de la pillada en la cama con Alessandro Lecquio. Foto para Kate Middleton, que se ha estrenado con peinado renovado en su vuelta al trabajo y muchos no han perdido el tiempo en criticarlo. Foto para Richard Gere y Alejandra Silva, que se han comprado casoplón en Galicia (la tierra de ella) por 10 millones de euros. Y foto para Amador Mohedano, que ya luce más recuperado que semanas atrás, cuando se le vio bastante enfermo.

La defensa de Sara Carbonero a la Princesa de Gales, con foto de ésta última y su melena larga y en tonos rubios, abre la portada de “Lecturas”. Cuentan que María del Monte pide 28 años de cárcel para su sobrino, que asaltó su casa. José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, cuenta que ha intentado sin éxito conocer al niño de su prima Alejandra Rubio. Rocío Flores dice que no querría tener a su padre de enemigo (ella sabrá por qué…).

En “Diez Minutos” anuncian en grande los 28 años que pide María del Monte para su sobrino. Christian Gálvez y Patricia Pardo celebraron los 42 años de ésta. Ventanita para Mar Flores y el libro. Y foto destacada para José Ortega Cano, que se ha llevado a vivir con él a Madrid a su nieta, hija de la difunta Michu y José Fernando.