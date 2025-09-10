Barbón niega haber roto el acuerdo autonómico de financiación al apoyar la quita de deuda

El curso político asturiano ha comenzado igual que terminó. La recientemente aprobada quita de deuda ha enfrentado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, contra el presidente del PP, Álvaro Queipo, entre acusaciones de una posible ruptura del acuerdo autonómico, alusiones a las vacaciones del popular y la puntilla sobre la misa de Covadonga.

“Qué buenas vacaciones se da, que desconecta de todo y no me escucha en absoluto. Porque yo he fijado posición política siempre. La fijé en la quita de la deuda, poniendo condiciones que se han cumplido, y la fijé rechazando que exista un cupo catalán. Y me mantengo fiel a esa palabra”, ha asegurado el presidente regional.

Barbón ha defendido una vez más una condonación de deuda que permitirá a Asturias ahorrar 1.508 millones, casi el 40% de la deuda. “Usted dice que eso no es importante para una comunidad autónoma. Cómo no va a ser importante; dígale usted a un asturiano o asturiana que tiene 100.000 euros de hipoteca que le quitan 40.000 y que eso no es importante”, ha comentado, provocando las quejas de la bancada popular y obligando a Juan Cofiño a llamar a la calma.

Aunque la puntilla llegó después: “yo entiendo que usted no ha gobernado ni la comunidad de vecinos”.

Pero ha seguido desgranando Barbón porque es importante la quita de deuda para los asturianos. Ha hablado de la importancia que tendrá para los mercados financieros y ha recordado que la condonación se deriva de la infrafinanciación de las comunidades autónomas provocada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El presidente del Principado si ha reconocido, sin embargo, que la aprobación de la quita partió de Cataluña, así como todas las modificaciones del sistema de financiación autonómica que se han aprobado hasta el momento. “Así que, por tanto, ¿de qué se extraña? ¿Es esto una anomalía? A mí no me gusta, claro que no me gusta. Pero es que lo han hecho sus dirigentes, esos que veneran y santifican”, ha afirmado.

Para Álvaro Queipo, el apoyo de Barbón a la quita de deuda continúa el “ciclo de la vergüenza”. “Empezamos el nuevo curso político con la misma amenaza que usted consiente, justifica y defiende, por mucho que perjudique los intereses de los asturianos”, ha criticado.

El popular ha acusado al presidente de traicionar el acuerdo de financiación de la Junta. Ha asegurado que el dinero ahorrado no podrá ser destinado a servicios sociales; que la deuda “no se evapora”, sino que se tendrá que pagar a través del Estado; y que el plan económico-financiero que tendrá que aprobar el Principado será “insuficiente”.

“El reparto de la deuda independentista es nefasto para Asturias y usted lo ha consentido, rompiendo lo que había firmado solo para contentar a Sánchez”, ha sentenciado. Para Queipo, "el miedo a perder el poder" ha cambiado a Barbón: "Cada vez se parece usted más a su jefe".

La puntilla del debate ha sido la misa de Covadonga y la ausencia de Barbón. Queipo ha acusado al socialista de utilizar los símbolos de Asturias para “fomentar división y para crear muros artificiales entre asturianos”, a lo que el presidente ha contestado leyéndole un acta de la Junta sobre cómo el PP defendió en su momento cambiar el Día de Asturias del 8 de septiembre.