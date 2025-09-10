Las deducciones por material escolar alcanzan en Asturias hasta los 100 euros por hijo: estas son todas las ayudas del Principado

El curso escolar ha comenzado en los centros educativos asturianos, y con ello la compra de libros y material escolar, el pago de uniformes (especialmente en los colegios concertados y privados), el comedor o las actividades extraescolares. Las familias españolas gastarán este año una media de 2.390 euros por hijo, según el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). No obstante, muchas son las comunidades autónomas que en los últimos años han implantado medidas para intentar aliviar la carga económica de los padres, como recuerda la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Tampoco las hay a nivel estatal.

En Asturias, las familias tienen dos deducciones específicas para la "vuelta al cole" a través de la llamada por el Gobierno regional "vía fiscal asturiana". Por un lado, para material escolar y, por otro, para gastos de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Los padres pueden lograr una rebaja de hasta el cien por cien en la compra de libros y material para Primaria y Secundaria. Esta deducción resultará también aplicable en los supuestos de tutela y acogimiento. El importa de la rebaja se calcula en función de la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro. Es decir, si en declaraciones individuales la cantidad resultante es menos de 6.500, la rebaja sería de 50 euros por cada hijo; entre 6.500,01 y 10.000 euros, 37,50 euros; y entre 10.000,01 y 26.000 euros, 25 euros.

En cambio, para las declaraciones conjuntas los baremos cambian: hasta 12.000 euros sumando la base general y la del ahora, la deducción es de 100 euros; entre 12.000,01 y 20.000 euros, 75,00 euros; y entre 20.000,01 y 37.000, de 50,00 euros.

Los contribuyentes que formen parte de una familia que, a fecha de devengo del impuesto, ostente el título de familia numerosa, tendrán un límite máximo de deducción de 150 euros por hijo para declaraciones conjuntas y de 75 cuando se opte por hacerla individual.

La deducción deberá reducirse si se reciben becas o ayudas percibidas procedentes del Principado o de cualquier otra Administración que cubra la totalidad o parte de los gastos por adquisición de los libros de texto y material escolar, según indican en la web de la Agencia Tributaria. Añaden, además, que "la acreditación documental de la adquisición de los libros de texto y del material escolar podrá realizarse mediante factura o cualquier otro medio del tráfico jurídico o económico admitido en Derecho".

Riesgo de despoblación

La otra deducción está destinada a gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años. En general, las familias podrán beneficiarse de una rebaja del quince por ciento. El importe máximo será de 500 euros anuales por cada descendiente que no supere la citada edad. Las bases imponibles general y del ahorro no deberá superar las siguientes cantidades: 26.000 euros en individual y 37.000 euros en la conjunta.

Para contribuyentes con residencia habitual en concejos en riesgo de despoblación la deducción aumenta del quince al treinta por ciento. El importe máximo de la deducción será de 1.000 euros anuales por cada hijo. En este caso, las cifras de las que se parten son 35.000 euros para las declaraciones individuales y 45.000 para cuando se hacen conjuntas.

En el período impositivo en el que el menor cumpla los tres años, la deducción se calculará de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos. Esta deducción será incompatible con la del cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años de edad.

Por último, la "vía fiscal asturiana" incluye una ayuda para gastos de transporte público de residentes en concejos en riesgo de despoblación. Uno de sus apartados establece un aumento del diez por ciento en la rebaja inicial si se tienen hijos que cursen estudios de Bachillerato, de Formación Profesional o enseñanzas universitarias fuera del concejo.