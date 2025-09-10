Detenido un hombre de 46, con antecedentes por incendio, por dos fuegos provocados con un mechero en Belmonte

Un vecino de Belmonte de Miranda de 46 años, con antecedentes por incendio, ha sido detenido por la Guardia Civil por provocar hasta dos fuegos en el concejo, concretamente en Leiguarda y Longoria, el 23 de agosto y el 7 de septiembre. Se investigan además otros tres conatos de incendio provocados en Belmonte durante esas mismas fechas.

El primero de los incendios tuvo lugar en la mañana del día 23 de agosto, con inicio en la localidad de Leiguarda. La investigación llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil con la estrecha colaboración de los agentes del Medio Natural, ubicó el punto de inicio de este incendio en un camino aledaño a la carretera, y que se inició por la aplicación directa de llama con un mechero o similar.

Dada la ubicación del incendio, de no haber sido sofocado en sus inicios, podría haber afectado a edificaciones y viviendas, así como al monte circundante. Varios vecinos de la zona manifestaron días después a los Agentes del Medio Natural que el autor de este incendio podría ser un vecino del pueblo, al que identificaron plenamente.

Paralelamente, el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil realizó el informe técnico que determinó que efectivamente se trataba de un fuego intencionado, mediante acercamiento directo de llama. Cabe decir que en esas fechas el riesgo extremo imperaba en la zona, además de hallarse activado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales en Asturias (INFOPA) en fase de emergencia NIVEL 2, siendo el Índice de Riesgo de Incendios aquel día muy alto (4), por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos de Asturias con base en Pravia para lograr la extinción total de este incendio.

En la tarde-noche del pasado domingo, 7 de septiembre, componentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Gijón recibieron una llamada telefónica del Coordinador de Agentes de Medio Natural del Principado en la que comunicaba que uno de sus agentes, que se encontraba de servicio en la zona de Longoria, también Belmonte, había visto iniciarse un incendio y salir de ese mismo punto a un hombre al que trató de dar el alto, huyendo éste a la carrera. No obstante, el agente pudo identificarlo sin ningún lugar a dudas.

El Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) para ese día, estaba en FASE 0 y el Índice de Riesgo de Incendios Forestales en la zona era de 4 (muy alto). De los informes técnicos realizados por el SEPRONA de la Guardia Civil, la práctica de gestiones para la averiguación de la autoría de los incendios en la zona de Belmonte de Miranda, y las manifestaciones oídas a los vecinos de la zona, así como las testimoniales de agentes del Medio Natural de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y gestión de Emergencias del Principado, en la tarde de este martes se procedió a la detención como supuesto autor de dos delitos de incendio forestal de un vecino del municipio de Belmonte de Miranda de 46 años. Al detenido le constan varios antecedentes policiales y penales, alguno de ellos por incendio.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación de otros tres conatos de incendios intencionados que se produjeron en las mismas fechas en zonas urbanas del municipio de Belmonte, donde se prendieron contenedores de residuos y reciclaje que tuvieron que ser extinguidos por operarios municipales y guardias civiles. El detenido, que permanece en las instalaciones de la Guardia Civil en el acuartelamiento del Rubín, en Oviedo, será puesto a disposición del Juzgado de guardia de Grado en la mañana de este miércoles.