El doble grado de Educación Infantil y Primaria echa a andar en Asturias con un "gran éxito" de demanda: "Con solo un año más consigues las dos carreras"

La Universidad de Oviedo se vistió ayer de gala para dar la bienvenida a los casi 20.000 alumnos matriculados en los 130 programas de estudio entre grados, másteres y dobles titulaciones. Entre ellos, destacó especialmente la recién estrenada titulación de Educación Primaria e Infantil, que ha despertado gran expectación tanto entre los estudiantes como entre el profesorado.

Desde primera hora de la mañana, la Facultad de Formación del Profesorado se convirtió en un hervidero de nervios. Pasadas las 9.00 horas, un centenar de jóvenes se dieron cita en el salón de actos del Aulario Norte para asistir a la charla de inicio de curso destinada a los alumnos de nuevo ingreso. Allí los esperaba el vicedecano de Estudiantes, David Menéndez Álvarez, encargado de ofrecer las primeras palabras de orientación y ánimo a los recién llegados.

"Es un contexto distinto al del instituto, estáis en el nivel académico más alto", les recordó, subrayando que el paso a la universidad supone un cambio de etapa vital y académica. Menéndez animó a los nuevos universitarios a vivir la experiencia con entusiasmo: "Tomaos esta semana como una toma de contacto. Es una oportunidad para empezar de cero, para descubrir qué os gusta, cómo organizaos y qué camino queréis recorrer".

Entre los asistentes se encontraba Paula Ferreiro, una de las estudiantes que estrena el doble grado. Para ella, esta nueva titulación es una "oportunidad". "Con solo un año más consigues las dos carreras", explicó. Un beneficio que también destacó el propio vicedecano: "Habéis elegido una carrera muy bonita, importante y compleja".

Durante su intervención, Menéndez explicó con detalle el funcionamiento del sistema universitario: desde las convocatorias de exámenes hasta las asignaturas obligatorias y optativas, pasando por las recuperaciones y el modo en que se evalúa a lo largo de los cuatro años de formación. Además, insistió en que los estudiantes deben sentirse orgullosos: "Estáis en una institución con una trayectoria muy amplia, en un sistema universitario que es de los mejores de España. Aprovechad esta oportunidad".

"El estreno del doble grado ha sido un éxito". Según explicó el decano de la Facultad, Celestino Rodríguez, la titulación comenzó con 40 plazas y una nota de corte de 11,258, reflejo de la gran demanda que suscitó entre los aspirantes. "Estamos muy contentos con la nueva oferta formativa, que llevaba años siendo muy demandada", comentó Rodríguez.

Marina Salles, que no tuvo problema en acceder gracias a su buena calificación en la PAU, lo resumió así: "Era mi primera opción, lo tuve claro desde el principio". Una decisión parecida tomó Miranda Pérez, que dudaba entre Primaria o Infantil: "No sabía por cuál decantarme, así que como tenía suficiente nota opté por el doble grado". También Andrea Feito ve en esta nueva propuesta una ventaja competitiva: "En las oposiciones siempre cuenta más tener ambas titulaciones y de esta forma ahorras tiempo".

Para cerrar la jornada, Menéndez Álvarez insistió en un consejo que repitió varias veces: "Participad en la vida universitaria. No se trata solo de asistir a clase, sino de aprovechar las actividades culturales, deportivas y sociales que ofrece la institución".

En las inmediaciones de la Facultad, la emoción se palpaba también entre los veteranos. En una de las mesas de madera del campus de Llamaquique (Oviedo), un grupo de estudiantes de segundo curso de Primaria compartía anécdotas del verano mientras hablaban de lo que les espera.

Noa Salas afrontaba el nuevo año con "ganas", al ser el primero en el que podrán realizar prácticas en colegios. Deva Mallada coincidía: "Va a ser nuestro primer contacto real con niños", celebraba. A su lado, Sara Díaz y Sara Francisco mostraban ilusión por las nuevas asignaturas, convencidas de que seguirán aprendiendo mucho y encontrando motivaciones en el día a día.

La actividad universitaria no se limitó a Oviedo. En el campus de Gijón, sus tres centros también abrieron sus puertas con una mezcla de expectativas y prudencia. Lucía Fernández, estudiante de tercer curso de Tecnologías Industriales en la Escuela Politécnica, reconocía estar algo inquieta: "Tengo ganas, pero este curso pinta difícil, sobre todo, por la asignatura de Mecánica de Fluidos, que tiene mucha fama". A su lado, Javier Bordiú afrontaba el inicio con optimismo: "De momento, con las presentaciones bien, pero con la esperanza de que este año vaya mejor que el anterior, aprobando todas a la primera".

Para algunos, era la primera vez que pisaban una facultad. Héctor Álvarez, recién llegado, confesaba que tenía "muchas ganas de empezar", aunque admitía sentir cierta presión: "Siempre nos meten ese miedo de que la Ingeniería es más difícil que en otras universidades, pero bueno, esperamos que nos vaya todo bien". Su compañero Carlos Fernández compartía la misma incertidumbre: "Venimos de Bachillerato, que es intenso, pero sabemos que esto es otra cosa distinta. Depende de para quién podrá ser más fácil o más difícil, pero estamos con esas expectativas de ‘a ver qué pasa’".

Mientras tanto, en las aulas, estudiantes como Mara López se estrenaban con materias como Resistencia de Materiales. "De momento se ve bien, estoy conociendo a los profesores para saber cómo plantearme el curso", contaba entre sonrisas. Y con humor añadía: "Mi expectativa para este año es simple: aprobar".

El curso arranca así en la Universidad de Oviedo con nervios, ilusión y muchas ganas de aprender. Miles de jóvenes se enfrentan a nuevos retos y experiencias, con la certeza de que los próximos meses serán decisivos en su formación y, sobre todo, en su vida.