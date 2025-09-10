La firma explora terrenos mineros en las Cuencas para una pista de pruebas

Indra está explorando terrenos pertenecientes a Hunosa en los concejos de Mieres y Langreo para ubicar una pista en la que probar los vehículos blindados fabricados en la planta que la compañía pondrá en marcha en El Tallerón de Gijón. Así consta en un acuerdo firmado ayer entre la multinacional de defensa y la hullera pública.

El proyecto de Indra en El Tallerón, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, prevé la habilitación de una pista adjunta a la nave donde puedan realizar pruebas los blindados que salgan de la factoría. Pero Indra considera que el tamaño disponible en las instalaciones gijonesas sólo permite el ensayo con vehículos de pequeña dimensión. La multinacional de defensa necesita más superficie para testar blindados de mayor envergadura, y ha recurrido a Hunosa para explorar terrenos en Mieres y langreo anteriormente pertenecientes a la minería. Según indicó ayer el presidente de Indra, Ángel Escribano, la pista que necesitan tendría aproximadamente 1.600 metros de longitud.

No obstante, el comunicado conjunto difundido ayer por ambas compañía sugiere que Indra podría necesitar más suelo para otros usos. Así, el escrito afirma que las dos compañías colaborarán en "la identificación de espacios industriales en las zonas mineras de Asturias para potenciales usos industriales, o de desarrollo de ingeniería a largo plazo, así como en relación con proyectos de innovación relacionados con la sostenibilidad y la energía para la industria de la defensa".

Desde Hunosa aseguraron que aportarán su "conocimiento y experiencia en el territorio asturiano, su capacidad para la restauración y reutilización de terrenos e instalaciones industriales, así como los suelos industriales y no industriales ubicados en las zonas mineras de Asturias". Indra, por su parte, aspira a sumar "sus capacidades tecnológicas y empresariales de gestión, innovación e internacionalización y sus soluciones tecnológicas avanzadas", para así "convertir Asturias en el centro neurálgico de su actividad de producción e integración de plataformas terrestres".

Los concejos de Mieres y Langreo disponen de grandes bolsas de suelo de antiguas explotaciones mineras de cielo abierto. Parte de los terrenos están restaurados y dedicados a otros usos, como plantaciones de kiwis o manzanas, y otros no tienen actividad y podrían servir para la pista de pruebas de Indra.

No es la primera vez que Indra se fija en parcelas situadas en las Cuencas mineras para posibles proyectos. Como socia mayoritaria del consorcio Tess Defence, la compañía también valoró la posibilidad de implantar una fábrica en la antigua planta de Nitrastur (Sociedad Ibérica del Nitrógeno), en Barros (Langreo). Hace casi año, la empresa propietaria, Iberdrola, cedió parte de los terrenos al Principado.

Además, Indra también se interesó por el circuito Cisvial, un centro de seguridad vial situado en la carretara del alto de Santo Emiliano, en el límite entre Langreo y Mieres. El recinto es propiedad de la empresa pública Itvasa (gestora de los centros de ITV de Asturias) tras quebrar su promotor, y está cedido a la escudería Langreo Motor Club. No obstante, aquel terreno planteaba dificultades debido a su orografía –es una parcela con varios niveles– y sus accesos.