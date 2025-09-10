Las grandes eléctricas alertan de la saturación de sus redes (y Asturias presenta una anomalía con respecto a otras comunidades)

Las grandes eléctricas confirman el colapso casi total de sus redes y la imposibilidad de enchufar cientos de proyectos energéticos, industriales y digitales por la saturación de la inmensa mayoría sus grandes puntos de conexión. Endesa, Iberdrola, EDP (agrupadas en la patronal Aelec) y Naturgy controlan el 90% de las redes de distribución españolas y ahora alertan de que el 83,4% de los nudos de sus infraestructuras están ya saturados y tienen que rechazar todas las peticiones de conexión que reciben en ellas. En Asturias la saturación es menor y afecta al 26% de los nudos, la menor tasa entre las comunidades autónomas.

Las eléctricas están obligadas por primera vez a publicar los mapas de capacidad de sus redes a instancias de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), reflejando información de cada nudo de la red de tensión sobre su capacidad disponible, la ocupada y la que estaba en trámite, así como los nudos que ahora no tienen capacidad pero que se pueden reforzar. Y la información hecha pública refleja una saturación histórica que dificulta avanzar en la conexión de cientos de proyectos industriales, energéticos y del sector digital (como los centros de datos) que necesitan acceso a la electricidad para hacerse realidad.

Las eléctricas integradas en Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP) y también Naturgy (que hace años abandonó la patronal de las eléctricas por discrepancias) denuncian en un comunicado conjunto que resulta "imprescindible" reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad para integrar toda esa nueva demanda que se está quedando por el camino y que se está encontrando con un "no" de las compañías energéticas cuando solicitan conectarse a la red.

Todas las compañías energéticas que gestionan redes de distribución rechazaron durante el año pasado dos de cada tres solicitudes para conectarse a sus infraestructuras. En 2024 las eléctricas denegaron más del 60% de las peticiones de acceso presentadas por instalaciones de demanda y de almacenamiento, según confirma la propia CNMC con la información agregada de que dispone. Sólo en un año, proyectos que acumulaban solicitudes de acceso a la red por unos 40.000 megavatios (MW) de potencia recibieron un "no" por respuesta. Desde el sector eléctrico se viene advirtiendo desde hace años que inversiones milmillonarias en proyectos industriales pueden perderse o ya se han perdido por la falta de capacidad de la red. En el Principado, empresas como Asturiana de Zinc han denunciado que la falta de conexión eléctrica les impide incrementar el rendimiento de nuevas instalaciones de producción.

La alerta de las grandes eléctricas llega en plena pugna con la CNMC. El organismo presentó en julio su propuesta de los cambios regulatorios que determinarán lo que recibirán en el próximo sexenio las compañías energéticas por el negocio regulado de las redes eléctricas. La propuesta del organismo supuso una sacudida para las compañías, que esperaban mayor retribución.

El consumo de electricidad en Asturias, un indicador de actividad económica y social, se redujo durante el último lustro el 15,08%, una caída que triplica la media nacional (-5,61 %). Sin embargo, el Principado sigue destacando por su nivel de demanda: el consumo asturiano por contrato es más del doble que el promedio nacional por el fuerte peso de la industria, que acapara el 70% de la demanda. Paralelamente, el número de contratos ha crecido un 2,10 %, aunque a un ritmo inferior al nacional (3,41 %), según un estudio elaborado por la compañía francés Papernest basado en datos oficiales de la CNMC.

El análisis de la serie semestral muestra que Asturias comenzó 2019 con un consumo de 9.760.460 MWh y cerró el segundo semestre de 2024 con 8.288.449 MWh. A lo largo del periodo, la comunidad mantuvo consumos muy por encima de la media (con diferencias que oscilan entre el 83% y el 112%), aunque con una tendencia descendente constante. El número de puntos de suministro ha mostrado un comportamiento estable y levemente creciente cerrando el periodo con 743.907 puntos.

En todos estos datos podría influir, según Papernest, la especialización industrial de la región, la adaptación a procesos de mayor eficiencia energética o los cambios en la actividad productiva. En el plano doméstico, se aprecian consumos más bajos frente al promedio nacional y "podrían asociarse a la eficiencia en el uso o a dinámicas demográficas", según el estudio.