La hostelería asturiana clama contra la ley antitabaco: “Desproporcionada, innecesaria e ineficaz”

El presidente de la patronal hostelera y hotelera de Asturias (OTEA), José Luis Álvarez Almeida, a su vez líder de Hostelería de España, ha mostrado el “rotundo rechazo” de la organización a la ley antitabaco cuyo anteproyecto aprobó este martes el Consejo de Ministros. Almeida tacha de “desproporcionada, innecesaria e ineficaz” una norma que prohibe, entre otras cuestiones, fumar en terrazas al aire libre. “Tendrá graves consecuencias para un sector que ya se ha adaptado en dos ocasiones a restricciones en el uso del tabaco, asumiendo costes económicos y estructurales”.

La nueva norma da un paso más en la guerra contra el consumo de tabaco y por primera vez equipara el cigarrillo tradicional con el electrónico y los vapeadores, a los que afectan las mismas restricciones. Entre otras cuestiones, la futura ley también marca un perímetro de 15 metros libre de humo de centros educativos, parques infantiles, centros de salud; y prohíbe el consumo a los menores, cuyos padres serán los responsables de pagar la multan si se saltan la normativa.

En la hostelería asturiana no han perdido el tiempo en poner el grito en el cielo contra las pretensiones del Ministerio de Sanidad al que advierten: “El sector hostelero no promueve el consumo de tabaco, sino que da respuesta a las necesidades de sus clientes que buscan un espacio para poder fumar”. El sector explica que precisamente ha crecido el número de terrazas en los últimos años por esa posibilidad -después de que se prohibió fumar en interiores hace ya dos décadas- y que estas instalaciones permiten a muchos negocios ser viables.

Otro temor radica en el impacto del turismo. Otea explica que solo Suecia en todo Europa prohibe fumar en terrazas. “Los destinos turísticos con los que competimos no tienen algo similar. Esto nos resta competitividad”, asegura Almeida. “No es una demanda social”. Hostelería de España hizo recientemente una encuesta sobre tabaco y el resultado fue que el 70% de la población prefiere concienciación frente a prohibición. “Es fundamental garantizar la convivencia y evitar la imposición de cargas adicionales a los profesionales del sector hostelero. Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica de Asturias”, reitera.

Y otra queja: que la norma haya sido desarrollada “de espaldas” al sector sin dialogar.