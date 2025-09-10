Indra tendrá hasta 800 empleados en El Tallerón de Gijón, busca terrenos en las Cuencas y sondea una nave en Oviedo

La multinacional española de defensa Indra aspira a concentrar en el plazo de un año hasta 800 profesionales en El Tallerón de Gijón, las instalaciones adquiridas a Duro Felguera que la compañía presidida por Ángel Escribano convertirá en la sede de todas sus actividades en Asturias, entre las que destaca una fábrica de vehículos blindados dentro de su nueva división de defensa terrestre, Indra Land Vehicles. Además, la empresa está estudiando la instalación de un centro tecnolológico de movilidad de vehículos militares en una de las naves de la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

Ángel Escribano avanzó ayer estos planes en la capital asturiana, donde mantuvo reuniones con el presidente del Principado, Adrián Barbón, dirigentes políticos y un centenar de empresarios de la región. El máximo responsable de Indra adelantó que su plan es que la nueva factoría de El Tallerón comience a producir en un plazo de entre seis y ocho meses, con la previsión de que funcione a pleno rendimiento en un período comprendido entre los 18 y 24 meses. La primera tarea de la planta será el ensamblaje final de los blindados 8x8 "Dragón" del Ejército español, que actualmente construye Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo), dentro del consorcio Tess Defence.

Indra prevé incorporar a la factoría gijonesa entre 300 y 500 empleados, a los que se sumarán 300 del centro de investigación de sistemas de tráfico aéreo que la empresa de defensa trasladará desde su actual ubicación en el Parque Tecnológico de Gijón. Ese centro ya cuenta con 230 trabajadores y la compañía quiere fichar a un centenar más. En total, por lo tanto, Indra estima que dentro de un año podría haber hasta 800 personas trabajando en El Tallerón si sus planes se cumplen en plenitud.

La planta gijonesa ya cuenta con los 155 trabajadores procedentes del taller de calderería pesada de Duro Felguera, los cuales ya han iniciado la formación para la producción de vehículos militares. Contando con esos empleados, Indra quiere que, cuando la fábrica esté a plena capacidad, su plantilla tenga entre 300 y 500 profesionales. Es decir, que incluso en el escenario más conservador, la compañía contratará a por lo menos 150 nuevos trabajadores, que se sumarán a los provenientes de Duro. Si se cumplen las previsiones más optimistas, habrá unos 350 fichajes para la factoría.

Además, Indra está analizando la idoneidad de una de las naves del recinto de la fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, para ubicar un centro de investigación sobre la movilidad de los blindados fabricados en Gijón.

"Tenemos una apuesta fuerte y decidida por Asturias, una región que se ha volcado con nosotros y en la que hemos encontrado la máxima colaboración", afirmó Escribano durante su comparecencia conjunta con Barbón, quien por su parte reivindicó a Asturias como "tierra de oportunidades" y comparó el resurgir del sector de la defensa con el que ha experimentando el sector naval en la región.

Indra quiere poner en marcha con velocidad su fábrica de vehículos blindados de Gijón, y para ello ha solicitado al Gobierno del Principado que la iniciativa tenga carácter de Proyecto de Interés Estratégico (PIER), lo que agilizaría los trámites administrativos y urbanísticos y daría acceso prioritario a incentivos y financiación pública.

Esta consideración de PIER fue uno de los temas tratados en la reunión de Escribano y Barbón. Desde el Gobierno del Principado aseguraron que se analizará "con mucho interés" la propuesta de la empresa, y el presidente asturiano expresó que recibe "con los brazos abiertos" los planes de Indra. El responsable de los proyectos PIER, José Sicre, director de la Oficina Económica del Principado, estuvo presente en la visita de Escribano a Barbón.

A priori, el de Indra cumple los requisitos para ser considerado proyecto de interés estratégico de Asturias, puesto que su inversión supera los 30 millones euros. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Indra prevé invertir 43 millones en la transformación de El Tallerón en una fábrica de blindados, cantidad que se suma a los 3,65 millones que ha pagado a Duro Felguera.

Una región "con gente normal"

Tras su reunión con Barbón, Escribano participió en un encuentro con un centenar de empresarios y dirigentes políticos asturianos en la Cámara de Comercio de Oviedo. Entre los segundos figuraron nombres como Juan Cofiño, presidente de la Junta; Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; y Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón. Esta última se mostró dispuesta a facilitar que las instalaciones de Indra en El Tallerón se beneficien del nuevo espacio Naval Azul.

En el acto, Escribano presentó sus planes en Asturias y mantuvo un diálogo con David González, director de la Agencia Sekuens, quien le regaló una montera picona con el logo de la entidad. El directivo madrileño dejó caer algunas de sus impresiones sobre Asturias, a la que definió como una región "de gente normal" y "llena de talento cualificado". También confesó que le gusta el cachopo, la sidra y la gaita.

Una pista de pruebas en las Cuencas

Además, Indra está explorando terrenos pertenecientes a Hunosa en los concejos de Mieres y Langreo para ubicar una pista en la que probar los vehículos blindados fabricados en la planta que la compañía pondrá en marcha en El Tallerón de Gijón. Así consta en un acuerdo firmado ayer entre la multinacional de defensa y la hullera pública.

El proyecto de Indra en El Tallerón, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, prevé la habilitación de una pista adjunta a la nave donde puedan realizar pruebas los blindados que salgan de la factoría. Pero Indra considera que el tamaño disponible en las instalaciones gijonesas sólo permite el ensayo con vehículos de pequeña dimensión. La multinacional de defensa necesita más superficie para testar blindados de mayor envergadura, y ha recurrido a Hunosa para explorar terrenos en Mieres y langreo anteriormente pertenecientes a la minería. Según indicó ayer el presidente de Indra, Ángel Escribano, la pista que necesitan tendría aproximadamente 1.600 metros de longitud.

No obstante, el comunicado conjunto difundido ayer por ambas compañía sugiere que Indra podría necesitar más suelo para otros usos. Así, el escrito afirma que las dos compañías colaborarán en "la identificación de espacios industriales en las zonas mineras de Asturias para potenciales usos industriales, o de desarrollo de ingeniería a largo plazo, así como en relación con proyectos de innovación relacionados con la sostenibilidad y la energía para la industria de la defensa".

Desde Hunosa aseguraron que aportarán su "conocimiento y experiencia en el territorio asturiano, su capacidad para la restauración y reutilización de terrenos e instalaciones industriales, así como los suelos industriales y no industriales ubicados en las zonas mineras de Asturias". Indra, por su parte, aspira a sumar "sus capacidades tecnológicas y empresariales de gestión, innovación e internacionalización y sus soluciones tecnológicas avanzadas", para así "convertir Asturias en el centro neurálgico de su actividad de producción e integración de plataformas terrestres".

Los concejos de Mieres y Langreo disponen de grandes bolsas de suelo de antiguas explotaciones mineras de cielo abierto. Parte de los terrenos están restaurados y dedicados a otros usos, como plantaciones de kiwis o manzanas, y otros no tienen actividad y podrían servir para la pista de pruebas de Indra.