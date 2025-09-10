María Jesús Álvarez, senadora por designación autonómica en sustitución de Melania Álvarez

La praviana María Jesús Álvarez (Peñaullán, 1962), actual directora general de Igualdad del Gobierno del Principado, será la senadora socialista por designación autonómica en sustitución de Melania Álvarez, quien ha dejado su escaño para pasarse a la empresa privada, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Álvarez no será nueva en la Cámara Alta, donde ya fue senadora en la anterior legislatura. Su nombramiento ha recibido el apoyo unánime de los asistentes al comité autonómico y de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA) tras ser propuesta por el secretario general y presidente del Principado, Adrián Barbón.

La designación de Álvarez ha sido, en parte, una sorpresa, ya que en la lista de candidatas a ocupar el escaño había otros nombres. Según adelantó LA NUEVA ESPAÑA, entre las opciones iniciales figuraron la exconsejera de Educación Lydia Espina y la exalcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta. Ésta última era la favorita, pero no contaba con el apoyo unánime que sí concitó la praviana. Ésta siempre contó con el apoyo firme del SOMA. Su secretario general, José Luis Alperi, fue uno de los primeros en felicitarla públicamente.

Barbón destacó que nombrar a una mujer «en un contexto caracterizado por la amenaza de involución es todo un mensaje en sí mismo de nuestro compromiso con las mujeres y la igualdad».

"Desde la FSA-PSOE queremos destacar la dilatada y fructífera carrera de María Jesús Álvarez, durante la que ha demostrado su férreo compromiso con los valores socialistas y con los las asturianos. Su presencia en el Senado servirá para reforzar el trabajo incansable de los socialistas para defender los intereses de Asturias en Madrid” ha asegurado Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE.

Álvarez es una veterana de la política y ha pasado por varios cargos como Presidenta de la Junta, Consejera de Medio Rural, diputada autonómica y senadora, a lo que ahora vuelve. Para ello deberá ser sustituida en la Dirección de Igualdad, donde lleva al frente dos años, desde el inicio de legislatura.

Despedida de Melania Álvarez

Por su parte, Melania Álvarez publicó este mismo miércoles en una red social una carta a modo de despedida de la política y el anuncio de que abre "la puerta a nuevos retos, a formar parte de proyectos con alma, esos que impactan directamente en la vida de las personas". La que fuera Consejera de Derechos Sociales en la anterior legislatura agradeció el apoyo recibido estos años y manifestó: "Mi compromiso con los principios valores progresistas sigue intacto",