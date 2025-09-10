Las mutuas ayudarán a acelerar la curación de lesiones fuera del trabajo

La duración media de las bajas laborales en Asturias es de 63,4 días, muy superior a los 36,8 días que se registran en el conjunto del país. El objetivo compartido por las administraciones públicas y los empresarios se centra en acelerar, con la colaboración de las mutuas, la curación de los trabajadores que sufran lesiones traumatológicas ajenas a su desempeño laboral. Ésta es la finalidad del convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio de Salud del Principado (Sespa), las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de Mutuas de Trabajo (AMAT), presentado ayer en Oviedo por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

El acuerdo busca mejorar la gestión de la incapacidad temporal (IT) y su asistencia sanitaria mediante la aceleración de los diagnósticos y tratamientos y evitando la prolongación innecesaria de estos procesos. Borja Suárez presentó el convenio junto a la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, y en presencia de María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Este convenio se aplicará a los procesos de IT derivados de contingencias comunes de origen traumatológico que afecten a trabajadores en esta situación cuando la cobertura de la prestación económica corresponda a una mutua colaboradora con la Seguridad Social en el Principado.

Para su desarrollo, el Sespa pondrá a disposición de la mutua –siempre que el paciente así lo desee y otorgue su consentimiento informado–, las actuaciones sanitarias que estime necesarias para la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas las intervenciones quirúrgicas. "Será el enfermo el que decida si su baja puede ser llevada en la mutua y todo el proceso será seguido por un inspector", aseveró Saavedra.

El convenio subraya que continuará siendo el médico de atención primaria el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, de la determinación del diagnóstico inicial y, en su caso, de las modificaciones de diagnóstico que pudieran producirse y de la determinación íntegra de la asistencia sanitaria.

Esta colaboración tiene como objetivo aliviar la carga asistencial y las listas de espera de los servicios públicos de salud, así como reducir la duración de los procesos de IT y mejorar la salud de las personas trabajadoras.

El convenio con Asturias es el tercero que se pone en marcha, tras el firmado hace unas semanas con Baleares y Cataluña. Tendrá una vigencia de cuatro años y se prorrogará, previo acuerdo expreso unánime entre las partes, hasta cuatro años más. El INSS aspira a implantar acuerdos en el resto de las comunidades autónomas.

El convenio contempla la constitución de una comisión de seguimiento para la vigilancia y el control de su ejecución y de los compromisos adquiridos por las partes, así como la evaluación del funcionamiento y la propuesta de la adopción de medidas necesarias para mejorar su efectividad e impulsar su aplicación.

El secretario de Estado vaticinó que el convenio "contribuirá a un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que redundará en una mejora de la salud de los trabajadores y las trabajadoras de Asturias, al permitir una mejor y más rápida recuperación en procesos de origen traumatológico".

El sindicato Sicepa-Usipa hizo público un comunicado en el que indica que convenios como el suscrito ayer en Oviedo "refuerzan la idea de que la baja laboral es un problema y no una herramienta necesaria para la recuperación".

Por otra parte, la consejera de Salud destacó ayer en la Junta la "evolución constante y positiva" de las listas de espera en lo que va de año, y puso como ejemplo el hecho de que la lista quirúrgica estructural se haya reducido "un 7,15 por ciento en el primer semestre de 2025".