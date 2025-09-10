La tecnológica asturiana Izertis prevé triplicar su tamaño en cinco años: este es su plan estratégico
El plan estratégico de la consultora gijonesa aspira a ingresar 500 millones de euros en 2030
La consultora tecnológica Izertis, ubicada en Gijón, aspira a triplicar su tamaño de aquí al año 2030, según el plan de negocio que ha presentado este miércoles en Madrid. El objetivo de la compañía presidida por Pablo Martín es alcanzar dentro de cinco años los 500 millones de euros en ingresos y los 65 millones de euros de resultados brutos (Ebitda).
El plan estratégico, según la compañía, se basa en cuatro pilares: la expansión internacional (instalándose en paises europeos como Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), la diversificación sectorial (apostando por sectores como financiero, defensa, farmacéutico y comercio minorista), la creación de marca a nivel europeo y la integración de compañías mediante fusiones y adquisiciones.
Izertis, que ha realizado 43 operaciones de ese tipo desde su fundación, pretende obtener la mitad de sus ingresos de su negocio en España y la otra mitad de su actividad internacional.
La firma, que el pasado julio se estrenó en el Mercado Continuo, ha destacado su "crecimiento ininterrumpido durante casi tres décadas, con una media superior al 20% anual", y avanzado que en las próximas tres semanas hará una gira para presentar su plan estratégico en Madrid, Barcelona, Bilbao, Londres, París, Milán y Frankfurt.
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
- Fallece Marilis García-Alcalde, médica jubilada de Cabueñes
- La brutal cifra del AVE asturiano durante el verano (tantos viajeros como una ciudad de Asturias)
- Un grupo gallego plantea una tercera gran hidráulica de bombeo en Asturias: este es el nuevo proyecto
- Sanz Montes, conciliador en el Día de Asturias: 'Las puertas de Covadonga están abiertas para quien quiera venir