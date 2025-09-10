La tecnológica asturiana Izertis prevé triplicar su tamaño en cinco años: este es su plan estratégico

La consultora tecnológica Izertis, ubicada en Gijón, aspira a triplicar su tamaño de aquí al año 2030, según el plan de negocio que ha presentado este miércoles en Madrid. El objetivo de la compañía presidida por Pablo Martín es alcanzar dentro de cinco años los 500 millones de euros en ingresos y los 65 millones de euros de resultados brutos (Ebitda).

El plan estratégico, según la compañía, se basa en cuatro pilares: la expansión internacional (instalándose en paises europeos como Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), la diversificación sectorial (apostando por sectores como financiero, defensa, farmacéutico y comercio minorista), la creación de marca a nivel europeo y la integración de compañías mediante fusiones y adquisiciones.

Izertis, que ha realizado 43 operaciones de ese tipo desde su fundación, pretende obtener la mitad de sus ingresos de su negocio en España y la otra mitad de su actividad internacional.

La firma, que el pasado julio se estrenó en el Mercado Continuo, ha destacado su "crecimiento ininterrumpido durante casi tres décadas, con una media superior al 20% anual", y avanzado que en las próximas tres semanas hará una gira para presentar su plan estratégico en Madrid, Barcelona, Bilbao, Londres, París, Milán y Frankfurt.