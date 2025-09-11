Agenda: qué hacer en Asturias este jueves, 11 de septiembre de 2025

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

Miguel Alonso Ibarra, profesor de Historia Contemporánea en la UNED y autor del libro «Cruzados sin gloria. El ejército de Franco en la Guerra Civil»; Manu Brabo, fotorreportero de guerra, y Jaime Fernández, historiador y presidente de la Asociación Histórico Cultural Frente del Nalón, estarán hoy en El club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7), a las 19.30 horas, para hablar de la importancia de la actitividad recreacionista de escenas del conflicto civil que se vivió en España.

Monólogo de Jordi Merca

El Teatro Filarmónica acoge hoy, a las 20.00 horas, «Yo sobreviví a la EGB», un espectáculo de Jordi Merca. «Yo Sobreviví a la EGB» es un show que rememora la década de los años 80 del siglo pasado y en especial las situaciones más rocambolescas que se vivían en los colegios. La participación e implicación del público es algo esencial en el espectáculo.

Dos pintoras

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura «Dos mujeres tras los pinceles». La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

«Vestir a La Regenta»

La plaza Trascorrales acoge hasta el próximo 14 de septiembre la exposición «Vestir a La Regenta», una muestra que parte de una pregunta sencilla: ¿cómo se vestía la ciudad en la que se ambienta la novela? La respuesta nos lleva a un recorrido que es a la vez literario, histórico, comercial, artístico y social. A través de una cuidada selección de piezas —fotografías, publicaciones, objetos de época, figurines y vestidos— el visitante podrá asomarse al universo estético de la moda en la Asturias de la Restauración, y comprender cómo el vestir se convirtió en un lenguaje para ordenar el mundo: clasificar, atraer, excluir o aparentar. La exposición abre de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a sábado y de 11.30 a 14.30 horas los domingos y festivos. Entrada libre.

Exposición fotográfica

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de Setiembre, de 18:00 a 20:00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Muestra Día de América

Dentro del II Ciclo de Conferencias organizado por la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), la Biblioteca Ramón Pérez de Ayala, en el Fontán,acoge hasta el 22 de septiembre una muestra titulada «Día de América en Asturias. Sueños y realidades de ultramar», en la que se reúnen 300 piezas relacionadas con el tradicional desfile ovetense y la emigración asturiana. Entrada libre.

«Gráfica pura», en el Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Fiestas de Cimavilla

Las fiestas del barrio de Cimavilla continúan hoy con la actuación de «Silvidos y gemidos» y «Dj Chechu», que tendrá lugar en la carpa desde las 20.30 horas hasta fin de fiesta.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, en el vestíbulo de la segunda planta de la antigua Escuela de Comercio, tendrá lugar la mesa redonda «Y agora, qué facemos. L’asturianu y les sos perspectives». Organiza «Grana, n’Alcordanza de Yolanda Huergo». Además, a las 19.30 horas será la conferencia «¿Qué es la Inteligencia Artificial y por qué debe importarnos?», por Ana Rodríguez García. Organizan Les Comadres.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, el CMI El Llano acogerá la representación de «Quiero ser artista», de Santa Bárbara Teatro, en el marco de «Escena Amateur». A esa misma hora se realizará la charla «Mujeres poderosas: Federica Montseny», que ofrecerá Ángeles Barrio Alonso.

Paraninfo de la Laboral

A las 18.30 horas, en el paraninfo de la Laboral, se proyectará «Un amor intranquilo», de Joachim Lafosse. Esta cita forma parte del II Ciclo de Cine y Salud Mental.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)». El Palacio de Revillagigedo abre de martesa domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición «This is war», del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 14 de septiembre puede visitarse la muestra «Libertad encorsetada. Medio siglo de moda en la obra de Evaristo Valle». La exposición «Bamboo Planet», de Laurent Martin «Lo» podrá visitarse hasta el 28 de septiembre de 2025. Hoy, jueves, el museo abre en horario de 11:00 a 14:00.

Avilés

Jornadas del cómic

Las Jornadas de Cómic de Avilés destacan por su carácter internacional con autores originarios de seis países diferentes. Hoy está prevista la siguiente agenda:12.00 horas, presentación del cómic «La serpiente y el coyote»con su guionista Alexis Nolent «Matz» (Sala Polivalente de la Casa de Cultura); a las 12.30 horas, presentación del cómic «Eternidad» con Manuel A. García Iglesias (Sala Polivalente de la Casa de Cultura); a las 17.00 horas, charla Coloquio: Pere Pérez (Auditorio de la Casa de Cultura); a las 17.30 horas, firmas: dePier Dola y Jota García; a las

17.45 horas es la charla coloquio de Fresno’s (Auditorio de la Casa de Cultura); 18.30 horas, coloquio con Javi Rodríguez (Auditorio de la Casa de Cultura); 18.30 horas firmas de Enric Pujadas y Manuel A. García Iglesias (carpa de las jornadas); 19.15 horas charla Coloquio de Tyto Alba (Auditorio de la Casa de Cultura) y 20.00 horas charla coloquio de Si Spurrier (Auditorio de la Casa de Cultura). En el edificio la Noria del parque de Ferrera hay talleres para ´público adolescente (de 13 a 17 años), vinculados al cómic.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

«Chico, Rita y el Pianista»

La Sala de Cómic de Avilés (plaza de Camposagrado) acoge hasta el 21 de septiembre la exposición «Chico, Rita y el Pianista» de Mariscal, una muestra en la que el cómic y el cine se entrelazan a partir de las colaboraciones del artista con el director Fernando Trueba, «Chico & Rita» (2010) y «Dispararon al pianista» (2023). El horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

«Ellas son la revolución», de Amnistía Internacional

En la Casa de las Mujeres, hasta el 18 de septiembre se puede visitar la exposición itinerante impulsada por Amnistía Internacional «Ellas son la revolución. Mujeres afganas que luchan por su futuro bajo el dominio talibán», que recoge los testimonios de 16 mujeres extraordinarias, cuyas vidas y sueños se truncaron el 15 de agosto de 2021 con la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Se trata de profesoras, policías, políticas, juezas, médicas, científicas, artistas, deportistas o abogadas que se vieron despojadas de sus derechos con la llegada de los talibanes en 2021 relatan sus experiencias. Abre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas del Cristo de la Paz en Turón

las fiestas del Cristo de la Paz prosiguen hoy en Turón (Mieres). A las 20.00 horas será el pregón, a cargo del músico Imanol Nuñéz. A continuación tendrá lugar la coronación de la Reina y Damas de las fiestas, así como la entrega del premio «Turonés del Año», en el salón de La Salle. A las 21.30 horas llegará la música de «Más Que Dos”, en el barrio San Martín.

Juegos infantiles en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres desarrolla este mes un plan de ocio destinado a niños y adolescentes entre 5 y 16 años, con juegos y actividades que buscan fomentar el deporte, la actividad física y unos hábitos saludables a través del ocio. Hoy le toca el turno al parque Jovellanos (en caso de lluvia se trasladaría al Colegio Público Santiago Apóstol). Será de 17. 00 a 19.00 horas yno es necesaria inscripción previa.

Javier Cellino presenta su nuevo poemario

El poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Javier García Cellino presenta hoy su poemario «Un frío huérfano». Será en La Felguera, en el centro de creación escénica Carlos Álvarez-Nóvoa, a las 20.00 horas. Los versos de Cellino serán musicados y cantados por la guitarrista May Rodríguez y la violinista Noelia Fernández. El acto está organizado por Cauce del Nalón.

Muestra fotográfica con imágenes de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta el 26 de septiembre la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Foto de Lapinia en el hospital Valle del Nalón de Langreo

El hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición «Laponia, una tierra mágica», de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras.

Exposición fotográfica sobre naturaleza en Riaño

La Casa de Cultura de Riaño (Langreo) acoge durante este mes de agosto la exposición «Suspiros en la naturaleza III», con fotos de la Asociación Fotografía Estado Puro. Muestran todo tipo de animales en estado salvaje.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Estreno en el teatro Prendes de Candás

La compañía asturiana «Teatro Kumen», una de las formaciones más veteranas de la escena regional, protagoniza en Candás hoy el «estreno absoluto»_de la obra «Soliloquio de grillos», de Juan Copete. La representación será en el teatro Prendes a partir de las 20.30 horas. La entrada tiene un precio de cinco euros.

Museo Histórico Militar

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Exposición de grabados en Posada de Llanes

El centro cívico de Posada de Llanes, acoge durante todo el verano «Amalgama Gráfica IV: Internacional Contemporánea Asturias», destacada exposición de obra gráfica que reúne a 34 artistas grabadores, tanto locales como internacionales, con una fuerte conexión con Asturias. Este proyecto editorial y artístico celebra la riqueza y diversidad de la gráfica contemporánea, destacando técnicas como serigrafía, xilografía, linograbado, y fotolitografía, entre otras. Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Miguel Ángel Lombardía, Pelayo Ortega, Armando Pedrosa, Ricardo Mojardín, y Francisco Velasco. Cada obra presentada es única, con temáticas libres que abarcan desde reflexiones personales hasta representaciones de la naturaleza y el patrimonio cultural. La exposición se prolonga hasta al 12 de septiembre, con horario de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas de lunes a jueves, y de 9.30 a 14.00 horas los viernes.

Exposición «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... »

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Pintores asturianos en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge una exposición con obras de los pintores asturianos o vinculados a Asturias Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, artistas «que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX», como destaca la organización. Ubicada en la segunda planta de la Casa de Cultura, la muestra puede visitarse de lunes a viernes entre las 11:00 horas y la 13:30, y los sábado entre las 11:00 y las 14:00

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase). El número de personas por pase está limitado a 15.

Occidente

Exposición en Luarca

La Biblioteca y Casa de Cultura de Luarca acoge hasta mañana, 12 de septiembre, una exposición del naviego Javier Soto y el gijonés Noé Baranda, ganadores de la última edición del Certamen Nacional de Arte del concejo. Como destaca la organización, la muestra cuenta además con un «magnífico catálogo» editado por el Ayuntamiento de Valdés con textos deNatalia Alonso Arduengo. El horario de visita es, de lunes a viernes, de 9 horas a 13:45 y de 15:00 a 20:00; los sábados, la exposición está abierta entre las 10:00 y las 13:45 horas.

Besullo (Cangas del Narcea) y la huella de Alejandro Casona

El Centro de Recepción de Visitantes está dedicado a la figura de Alejandro Casona, famoso dramaturgo de la Generación del 27 nacido en Besullo, y se ubica en las antiguas escuelas del pueblo. El contenido expositivo del museo nos guía por la historia, tradiciones y costumbres de la población local, nos revela su riqueza etnográfica y arquitectónica de este núcleo rural. El centro abre de jueves a lunes, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada libre. Las visitas guiadas son los días de apertura a las 12.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica «Horizontes», de David Mancebo.