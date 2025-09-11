Asturias repoblará las reservas de la biosfera con especies autóctonas

El Gobierno de Asturias elaborará un plan de restauración de las reservas de la biosfera basado en especies autóctonas, puesto que árboles como castaños o robles arden con menos facilidad que los pinos o eucaliptos dedicados al aprovechamiento maderero. Creará, además, un fondo extraordinario dedicado específicamente a proteger el entorno de los pueblos en caso de incendio, dotando a los ayuntamientos de recursos para que puedan hacer obra en el interfaz entre los montes y las zonas residenciales. Así lo anunció este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la Junta ante las preguntas de Vox y Covadonga Tomé. "La línea de trabajo que se tiene que reflejar en el presupuesto va ligada a reforzar la prevención, siendo conscientes especialmente de los pueblos. A mí lo que más me importa es prevenir y proteger a los pueblos, porque es la manera de salvar vidas, sobre todo cuando vemos las espantosas imágenes de otras comunidades en las que han perdido pueblos enteros", dijo..

Barbón se reunirá con los presidentes de las comunidades limítrofes para trabajar conjuntamente cuando un incendio que se produzca en una comunidad cruce a otra. Asimismo, corroboró que reforzarán el Servicio de Emergencias y quiso dejar claro que las causas de los incendios son múltiples: el calentamiento global y sequía, la despoblación rural y la desconexión de los jóvenes con el campo.

Por su parte, Carolina López, de Vox, acusó al Presidente de tener "abandonada" la zona rural. "Todo lo que tiene que ver con la gestión real del monte a ustedes les incomoda", afirmó. Antes, continuó, "sin tanta normativa y falso ecologista, la gente de los pueblos limpiaba los montes, generaba riqueza y mantenía los pueblos con vida. Y no le costaba ni un duro a las arcas públicas; pero ustedes quieren controlarlo todo".

Más proactiva fue la intervención de Covadonga Tomé, que puso sobre la mesa una serie de propuestas concretas. "Deben definir las zonas aptas para el pastoreo. Elaboren un mapa de usos del suelo que diferencie las zonas con alto valor ecológico, las zonas agrícolas, los pastos permanentes... Incluyan el riesgo de incendios en el planteamiento urbanístico de los concejos", planeó. Y siguió: "Creen mesas locales de gestión del territorio, devuelvan los montes en mano común y monitoricen áreas sensibles".

Dichas propuestas fueron gratamente recibidas por el presidente del Principado, quien se comprometió a estudiarlas para analizar cuáles son plausibles de incorporarse a los presupuestos del próximo año. Especialmente, el consejo de monitorizar áreas de especial sensibilidad.