Barbón lamenta el fallecimiento de una mujer en el Cares y subraya que la zona "no fue de las afectadas por los incendios"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, mostró este miércoles su pésame por el fallecimiento, ayer, de una mujer tras ser alcanzada por una roca desprendida en la ruta del Cares (Cabrales). “Quiero empezar expresando mi sentimiento de dolor a su familia y a sus amistades, como no puede ser de otra manera. Siempre que hay una noticia de estas, nos entristece”, señaló.

El jefe del Ejecutivo autonómico quiso aclarar, en primer lugar, que el accidente no se produjo en la parte de la ruta afectada por los recientes incendios. “Hay que distinguir el tramo en el que tuvo lugar el terrible accidente. Fue en la parte que se reabrió porque no había sido afectada por los incendios”, subrayó.

Respecto a las causas, explicó que aún deben investigarse, aunque existen sospechas de que la caída de la roca pudo estar relacionada con el movimiento de cabras en la ladera. “En una ruta como la del Cares es imposible prohibir ni controlar que las cabras estén en los montes, porque además son importantes para otras cuestiones económicas, como la fabricación de queso”, apuntó.

El Presidente también se refirió a las propuestas de reforzar la seguridad en la zona. “Es imposible vallar toda la montaña, es imposible”, recalcó, insistiendo en que se trata de una ruta de alta montaña con riesgos inherentes. “No podemos obviar que es una ruta de montaña y, por tanto, tiene peligros que nunca se han ocultado. De hecho, siempre se hacen recomendaciones de máxima precaución y prevención”, añadió.

Por último, pidió esperar a que se determine la responsabilidad exacta y las causas del desprendimiento. “Me gustaría conocer qué es lo que ha pasado, porque lo primero es dilucidar la responsabilidad para entender qué ocurrió”, concluyó.