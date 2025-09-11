"Buscaremos, con las empresas, garantizar el máximo de inversión", dice el coronel Jesús Moreno, nuevo Delegado de Defensa, en su toma de posesión

El coronel Jesús Moreno del Valle, quien fuera durante tres años comandante del Batallón "San Quintín" del Regimiento "Príncipe" número 3, con base en el Acuartelamiento "Cabo Noval" (Siero), ha tomado posesión, a mediodía de este jueves, de su cargo como nuevo Delegado de Defensa, con presencia de seis generales, entre ellos el teniente general Fernando García González-Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa entre 2020 y 2024, el general de brigada Alfonso Pardo de Santayana, jefe de la BRILAT, y el general de brigada Jesús Gutiérrez Alcalá, jefe de la BRIPAC (los tres anteriores coroneles jefes del "Príncipe") y el Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, el general consejero togado José Luis García Castell.

Moreno del Valle, zaragozano de nacimiento, aseguró que este jueves ha iniciado "el que será mi último destino en la activa y probablemente la última etapa de mi vida militar. Y aún así, probablemente, uno de los mayores retos profesionales que he enfrentado". Añadió que su carrera ha estado ligada a "destinos en unidades operativas, en regimientos de Infantería y unidades de operaciones especiales, tanto específicas como conjuntas, y he ocupado puestos en la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército y la Secretaría General del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Todos ellos destinos muy diferentes a este que hoy voy a iniciar".

El coronel Moreno del Valle tras su toma de posesión. / Luis Vega

"En la actualidad estamos viviendo una época especialmente compulsa en el escenario internacional, que está teniendo como consecuencia que la seguridad y la defensa estén cada vez más presentes y recaben un mayor interés de la sociedad. En este marco, el fomento de la cultura de defensa en su sentido más amplio debe ser una prioridad permanente y nuestra labor principal. Debemos potenciar cualquier iniciativa y explotar las oportunidades que surjan", continuó.

"También pretendo mantener nuestra política de puertas abiertas y de gestión activa y de apoyo personal, que nos permitan ser un organismo próximo al ciudadano y fiable, con un permanente compromiso de calidad, buscando siempre mejorar la agilidad de la gestión, la atención y la accesibilidad a los servicios y la información, de forma que todo ello revierta en mejorar de forma continua nuestro grado de eficiencia", resaltó.

En un escenario de creciente inversión en defensa, el coronel Moreno indicó que "supone, sin lugar a dudas, una oportunidad excepcional para el Principado, como uno de los principales focos del tejido industrial de la defensa. Desde la Delegación, mantendremos el apoyo institucional e intentaremos canalizar todas las iniciativas que contribuyan a su protección. En relación a los sistemas de los que vayan a dotarse de nuestras Fuerzas Armadas, buscaremos, junto con las empresas, garantizar el máximo de inversión de calidad".

Un momento del acto. / Luis Vega

"Creo que es un pequeño sueño hecho realidad. Siempre tuve la intención de volver al Principado y la vida militar me ha premiado con esta fortuna. Estoy muy orgulloso y empiezo esta nueva etapa con muchísima ilusión. Soy consciente de que tengo un reto muy significativo, y de que el listón, si me permite la expresión, está muy alto, pero pondremos todo nuestro empeño e intentaremos que no baje la calidad de servicio que aportamos al Principado", señaló el flamante Delegado de Defensa.

Previamente, tomó la palabra el Delegado de Defensa saliente, el coronel Juan Luis González, que hizo un repaso de su trayectoria desde 2019, iniciada con el quinto centenario de Pedro Menéndez de Avilés, continuando con la malhadada pandemia del COVID-19, "para poder asistir luego como testigo al resurgir de la industria de defensa en Asturias, o disfrutar luego de grandes acontecimientos como ese fantástico Día de las Fuerzas Armadas de Asturias en 2024, o la presencia del "Juan Sebastián Elcano" con la Princesa de Asturias.

Tras agradecer el apoyo a los colaboradores de la Delegación, muchos de ellos presentes en el acto, al personal del organismo y a su familia, y especialmente a su mujer, el coronel González aseguró: "Solo puedo decir que ha sido un honor haber servido a las Fuerzas Armadas, y sobre todo a España, y por ello a Asturias, desde Asturias. Agradezco a todas las autoridades aquí presentes y a las que no lo están, a amigos, instituciones y a empresas, todos de Asturias, el cariño y cercanía que nos han profesado y las facilidades para llevar a cabo todas nuestras actividades, nuestros proyectos, algunos de los cuales aún quedan por realizar, y otros incluso en fase onírica, como ese Museo de la Industria Militar de Asturias, que podría tener cabida algún día en la antigua fábrica de La Vega", añadió.

Y se despidió refiriéndose a su sucesor: "Les aseguro que la Delegación queda en buenas manos. El coronel Jesús Moreno es un trabajador incansable, con sobrada capacidad, una gran experiencia, que conoce los entresijos del ministerio de las Fuerzas Armadas perfectamente, pero es que también conoce perfectamente esta comunidad, donde estuvo al mando del Batallón 'San Quintín' que, por cierto, se encuentra actualmente desplegado en Eslovaquia, en una misión de cooperación a la defensa del flanco este de la OTAN. Enhorabuena, Jesús, y mucha suerte".

Al acto acudieron numerosas autoridades, los ya citados generales; el coronel Alejandro Serrano, Subdirector General de Administración Periférica, que antes del acto supervisó la firma del relevo, y que presidió toma de posesión junto al general consejero togado José Luis García Castell; el coronel Jesús Martínez Victoria, jefe del Regimiento "Príncipe" y comandante militar de Asturias; la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra: el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; los alcaldes de Oviedo, Avilés y Siero; el presidente del TSJA y el Fiscal Superior de Asturias, entre otros muchos.