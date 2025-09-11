CaixaProinfancia acompaña a 135 menores de Asturias para garantizar una vuelta al cole en igualdad

Este curso escolar, más de 135 niños, niñas y adolescentes de 96 familias asturianas en situación de vulnerabilidad recibirán el apoyo del programa CaixaProinfancia, que busca que las dificultades económicas no sean un obstáculo para su desarrollo educativo y personal.

Aunque se trata de una iniciativa de alcance estatal –en España llegará a 65.000 menores de 41.000 familiasH, en el Principado el impacto es cercano y tangible: cada vez más familias pueden afrontar el curso con más tranquilidad y con la seguridad de que sus hijos disponen de los recursos básicos para estudiar y crecer en igualdad de condiciones.

El programa se centra en luchar contra la pobreza infantil a través de un acompañamiento integral durante todo el curso escolar. En la región, los menores atendidos acceden a refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre. Además, se ofrecen ayudas para cubrir necesidades esenciales como alimentación, higiene, equipamiento escolar y productos específicos, desde gafas hasta audífonos.

"Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. La educación es la mejor herramienta para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa", señaló Albert Rodríguez, director del programa CaixaProinfancia.

Una red que da respuesta en Asturias

El acompañamiento se articula a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país, en colaboración con centros educativos y administraciones públicas. En Asturias, esta coordinación permite adaptar el apoyo a las necesidades concretas de cada familia, con respuestas ajustadas a cada realidad.

De esta manera, CaixaProinfancia se convierte en un aliado que no solo apoya el rendimiento escolar, sino también el bienestar emocional y la inclusión social de los menores.

Mochilas cargadas de futuro

Coincidiendo con la vuelta al cole, el programa incluye la entrega de kits de material escolar adaptados a cada etapa educativa –Infantil, Primaria y Secundaria–. Cada lote incorpora una mochila y el material básico necesario. Este gesto, que alivia la economía familiar, también fomenta la motivación de los menores en el inicio del curso.

Romper el ciclo de la pobreza

La necesidad de programas como este es evidente: en España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. En Asturias, muchas familias viven también esta realidad. Desde hace 17 años, CaixaProinfancia trabaja para reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima y favorecer la inclusión social de quienes parten de situaciones más difíciles.

En definitiva, se trata de un compromiso firme con la igualdad de oportunidades. Porque una mochila, una clase de refuerzo o una terapia pueden marcar la diferencia entre quedarse atrás o avanzar hacia un futuro más justo.