Duro ya ejecuta el 40% de su ERE con 70 despidos en la filial de montajes

Duro Felguera ha comenzado ya a aplicar el expediente de regulación de empleo (ERE) que la dirección y el comité de empresa pactaron a comienzos de agosto. De los 180 despidos que contempla el proceso, la compañía ya ha realizado 70 – esto es, el 38,8%–, según ha sabido este diario de fuentes del comité. Las 70 salidas afectan a las delegaciones que la filial DF Operaciones y Montajes (DFOM) tiene en Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid.

Dentro del grupo, DFOM es una de las cinco sociedades afectadas por el ERE. Las otras son Duro Felguera S. A., DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech. La cúpula de la compañía –los accionistas mayoritarios son los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México– ha comenzado la aplicación del ERE por las actividades que realiza DFOM en distintos puntos de España, las cuales incluyen montajes electromecánicos, aislamientos térmicos, criogénicos y acústicos, puesta en marcha, operación y mantenimiento de centrales de generación eléctrica e instalaciones industriales.

Los profesionales despedidos recibirán 25 días de salario por año trabajado, con un tope de catorce mensualidades. El acuerdo indica que el período de despidos abarca hasta junio de 2026. Según la compañía, el ERE es un paso clave en el proceso de reestructuración con el que lograr un acuerdo con los acreedores que evite la quiebra de la centenaria ingeniería, que recientemente obtuvo una nueva prórroga del preconcurso de acreedores, esta vez hasta el próximo día 30.

En ese nuevo aplazamiento, el juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede en Gijón, advirtió de que se trata de una prórroga «con carácter excepcional y condicionado», y que no se producirán más salvo circunstancias «extraordinarias y sobrevenidas». El juez también señaló que «la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración podrá ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes».