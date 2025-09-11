La Fiscalía formula denuncia por los lobos colgados del cartel de una ruta en Ponga

La Fiscalía Superior de Asturias ha formulado denuncia ante el Tribunal de Instancia de Cangas de Onís por los dos lobos colgados en Ponga, cuya aparición denunció la Coordinadora Ecoloxista

Estos graves hechos se produjeron el 18 de enero de 2025, cuando se hallaron dos lobos muertos colgados en el panel informativo de la Ruta de Acernorio, en el concejo de Ponga. ;Los ecologistas formularon denuncia por un presunto delito relativo a la protección de la fauna, y otro contra los animales.

Los ecologistas denuncian que no es la primera vez de estas brutales acciones de violencia se producen. "Se ha colgado cabezas de lobo en señales, plazas, piscinas y otros sitios públicos, se ha llevado a cabo matanzas ilegales, furtivismo, envenenamientos, se ha prendido fuego a coches de la guardería ambiental, coacciones y violencia contra las viviendas, cabañas, coches, propiedades o directamente contra las personas que defienden el derecho a la existencia de la fauna natural", denuncia la Coordinadora. "Son actos de violencia que gozan de una alarmante impunidad, falta de persecución, ya que nunca se localiza a los culpables, y hasta justificación por quienes ostentando cargos públicos deberían velar por el interés general nuestro y de la naturaleza y ser ejemplares en defender la imparcialidad y la legalidad, lo que no hace sino avivar la llama de una violencia creciente que es enemigo absoluto del debate que debería caracterizar a una verdadera democracia y de la objetividad y fundamentación científica que debería ejemplarmente guiar el funcionamiento del gobierno y administración pública, añaden los ecologistas.

Recuerdan por otro lado que "el lobo es una especie en recuperación, estuvo a punto de extinguirse y aunque haya mejorado su estado o categoría de amenaza poblacional sigue sin ser una especie no amenazada y requiere protección". Resaltan que todos los estudios científicos indican que matar individuos no reduce daños sino que aumenta daños a continuación salvo que se mate a un gran porcentaje de la población que ponga en riesgo la viabilidad poblacional de la especie.

"Todas las revisiones científicas, y así incorporan las guías de muchos países, señalan que para reducir daños lo que hay que hacer es aplicar medidas preventivas. Lamentablemente el gobierno asturiano insiste empecinadamente en la errónea estrategia de matar lobos y ningunea las medidas preventivas. Cuanto más tiempo se perpetúe una estrategia asturiana basada en matar lobos en lugar de medidas preventivas, más daños al ganado y mayor malestar social habrá, cuando es algo corregible. Si además se apoya o justifica a quien practica la violencia para imponer sus prejuicios, se pone en peligro la propia paz social", añaden.

Por eso exigen al Gobierno que la reducción de los daños por lobos debe necesariamente fundamentarse como pilar principal en la adopción de medidas protectoras y preventivas de daños. Las personas y colectivos relacionados deben ayudar a promocionar y difundir esto, y el gobierno debe asumirlo e interiorizarlo como base fundamental de la gestión del lobo, promoviendo campañas informativas y ofreciendo asesoramiento científico-técnico y ayudas económicas adecuadas para fomentar su adopción.

Además, dicen los ecologistas, el pago de daños debe ser rápido, ajustado a los precios reales, siempre fundamentado en la comprobación genética de la autoría del daño y condicionado a la adopción de medidas protectoras y preventivas de daños." Si existieran, deben estudiarse con rigor científico-técnico aquellos casos en los que la adopción de medidas protectoras y preventivas de daños no demostrasen la eficacia esperable, para mejorar su diseño e implementación", señalan. Y creen que, sólo si existieran casos en que no fuera posible la adopción de medidas protectoras y preventivas eficaces, podría consideradarse una medida justificable la extracción de lobos, siempre referidos a individuos concretos y nunca mediante el establecimiento de cupos.

Por otro lado, añaden, debe promoverse la creación, gestión y otorgamiento (basados en los criterios de transparencia y rigor científico-técnico) de "sellos de eco-coexistencia" a aquellas actividades que coexistan con el lobo apoyando los puntos anteriores y promocionen la coexistencia frente a la enemistad con el lobo.

Finalmente reclaman que "políticos, gobierno y administración pública dejen de avivar el relato de la confrontación y odio a la especie y de promover su desprotección, y en su lugar realicen una verdadera tarea didáctica y de responsabilidad pública que promueva una visión conciliadora con la fauna silvestre y de reapreaciación del valor de la naturaleza".